梨泰院恐怖踩踏151人亡　陳其邁哀悼！大型活動設前進指揮所

▲梨泰院萬聖節發生恐怖踩踏事件，至少釀151人死亡，更有多名外籍人士喪命。（圖／達志影像／美聯社）

記者賴文萱／高雄報導

南韓首爾梨泰院29日萬聖節踩踏事件造成151死、82傷，官方30日證實，151名死者之中，包含97名女性、54名男性，其中有19名外籍人士。對於這起國際慘案，高雄市長陳其邁今（30）日表示哀悼，他強調在高雄大型活動都會成立前進指揮所，也會有人流管制，至於傷亡者中是否有高雄市民，正在了解掌握中。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

梨泰院昨晚發生嚴重踩踏慘案，陳其邁今早表示，對梨泰院發生不幸傷亡的事件表達遺憾，也祝福受傷者能夠早日康復，並對罹難者表示哀悼。另外，已請外交部掌握在梨泰院事件之中，是否有傷亡是屬於高雄市民，正在了解、掌握中。

針對如何防範梨泰院事件，陳其邁指出，在高雄的大型活動都會成立前進指揮所，最重要的，除了一般的交管、維安之外，還會有整個人流的掌控。他舉例，總量人數當超過一定數量的時候，就會禁止人員進入，也強調做任何一個活動，還是要非常謹慎。

▲▼南韓首爾梨泰院29日晚間萬聖節活動增至151死、82傷。（圖／路透）

南韓官方今早證實，該起事件已釀151人死亡，許多死者為20多歲年輕人，包含97名女性、54名男性，其中有19名外籍人士，包括伊朗、烏茲別克、中國以及挪威等國。而目前失蹤人數增至355人，會把相關資訊轉交給警方，約有60名工作人員被指派至約50間醫院，提供罹難者家屬支持與協助。

總統尹錫悅30日發表全國談話時則提到，從30日起，直到事故現場完全排除障礙之前，全國進入哀悼期，接下來將會動員緊急醫療體系，全力支援傷者復原，同時也將盡快調查詳細事發原因，以防止類似事件再度發生。