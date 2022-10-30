路過死亡小巷遭包夾！港人牽手串人鏈「逃出梨泰院」　聞尖叫心寒

▲事件造成至少154死103傷。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

南韓梨泰院29日的萬聖節活動爆發嚴重踩踏事故，造成154死103傷，許多倖存者獲救後仍餘悸猶存。一名居住在韓國的香港男子表示，當時他被困在事發地點的斜坡窄巷中，附近不斷傳來尖叫聲，讓他相當擔心過去釀成21死的香港蘭桂坊踩踏事故重演，所幸最後和朋友手牽手築成人鏈不斷往外推進，才成功逃出。

據《香港01》報導，一名移居南韓10年的香港男子表示，事發前他和朋友共15人在梨泰院附近的餐廳吃晚餐，結束後正打算轉移到酒吧慶祝，不料在經過事發地點的斜坡窄巷時，前方的人群卻開始停滯不前，而後方的人則繼續前進，他們因此包圍在中間，進退兩難。

▲梨泰院踩踏事故發生在一條下坡巷弄，寬度約4公尺。（圖／達志影像／美聯社）

該男子透露，當時附近有人表示前方疑似有明星出現，後方的群眾為了想更靠近一窺究竟，拼命向前擠，導致每個人幾乎都貼在一起，隨後前方就傳來尖叫聲，讓他頓時想起29年前發生在香港蘭桂坊的人群踩踏事故，馬上想掉頭離開，但一行人早已動彈不得，最後靠著同行男性們一起手牽手串起人鏈，一邊往道路兩側推進，一邊保護同行女生，他們才得以成功逃脫。

男子指出，事件發生後，他們還未意識到事故嚴重性，直到從另一間酒吧的電視新聞中看到剛才他們所在的位置傳出嚴重死傷，才知道自己與死神擦肩而過。他也坦言，之後回想起來仍心有餘悸、無法入睡，以後絕不會再參與這類大型慶祝活動。

▲南韓首爾梨泰院29日推擠踩踏事件。（圖／路透）

據了解，蘭桂坊慘劇是香港最嚴重的人群踩踏事故，當時報導指出，1992年12月31日大除夕晚上，商業電台在蘭桂坊舉辦新年倒數流行音樂會，現場聚集近2萬人，但之後場面卻開始失控，有人噴射噴霧、彩帶、雪花及飲料等，令路面非常濕滑，結果跨年一結束不到10分鐘，便發生人群踩踏慘劇，釀成21死63傷。

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