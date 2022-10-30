梨泰院人擠人　消防員教2招「空隙求生」擺1姿勢移動：最怕靠牆





▲梨泰院萬聖節踩踏事故累計造成151人死亡。（圖／翻攝推特）

記者施怡妏／綜合報導

南韓首爾梨泰院29日晚間舉辦萬聖節活動，至少造成151人死亡，82人受傷，大多是年輕男女，猶如人間煉獄的影片及照片瘋傳，一名醫護人員分享經驗，遇到這類的推擠事件，最重要的是「維持重心及胸腔呼吸空間」，也切記不要躺下、不要靠牆，擺出搏擊姿勢，移動雙腳用滑步的方式前進，腳不要離地。

這名男網友以消防員的身分在PTT發文，根據自身經驗和所學，總結2個能提高生存率的方法，「說真的，也就是拼活而已，人多場合多警惕，發生事情保持冷靜」。

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他說明，發生踩踏、窒息的事件大致分為兩種，第一種是人站著，被高密度的人群向兩側牆面壓縮，當肺部被擠壓到沒有呼吸空間，就會因壓力而大窒息；第二種則是，跌倒後被後方的人踩踏過去，後方的人被絆倒後也跌到，壓在最底下的人胸腔沒有呼吸空間而死。

▲整排遺體被陸續送出。（圖／翻攝推特）

他參考國外案例跟經驗總結，首先要做出搏擊姿勢，雙手握拳、手肘向外撐開，製造胸腔呼吸空間，「移動時雙腳不要離地，用滑步的方法前進」，往人潮空隙處鑽，不要跟著大家搶逃生，「你有多少空隙決定了你有多少空氣」，保持冷靜，不要邁開腳步，慢慢鑽入人潮縫隙，千萬不要靠牆，這樣等同於封死求生機會。

若移動中不小心跌倒了，「不要躺平」，可以跪著然後盤坐，雙手環抱頸椎，手肘放在膝蓋上不要放在地上，呈現一個「三角形的姿勢」，這樣才不容易被推倒，也可以提供胸腔呼吸的空間，等到人潮逐漸遠去，空隙較多時，再慢慢站起來並維持搏擊姿勢，可以的話盡量往高處去。

最後，他再次強調，「維持重心跟胸腔空間」是最重要的，不要靠近障礙物，不要急著離開，往空隙前進，有高處就往高處爬，「你要做的不是逃跑，是求生，保護自己呼吸的空間」。

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