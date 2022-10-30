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腦海全是遺體！警支援梨泰院　崩潰目睹「人在眼前死掉」救不回

▲▼南韓首爾梨泰院29日萬聖節踩踏事件造成151死、82傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲警消投入大量人力救援，而民眾也擔心，這些在第一線的無名英雄恐怕會出現PTSD。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

南韓梨泰院29日晚間發生大規模踩踏事件，造成現場151人死亡、103人受傷，警消接獲通報後派出大量人力前往現場支援，而從網路上流傳的影片更可以看到，滿地都是輪流替傷患實施心肺復甦術的救護人員與熱心民眾。一名前往支援的警察則在事後表示，直到現在，腦海裡都還是當時煉獄般的慘況以及大量死者的遺體。他更難過指出，明明盡全力想要救出受困民眾，卻只能看著他們在眼前死去，真的很抱歉。

根據NEWS1報導，南韓網路論壇「Blind」30日出現一篇貼文，引發網友熱烈討論。而發文的正是在29日當晚出動支援梨泰院踩踏事故的警察。原PO表示，自己雖然並非隸屬於梨泰院，但是事故當時也接到支援要求。

▲▼梨泰院萬聖節踩踏事故。（圖／路透社）

▲▼梨泰院推擠事故一共造成151人死亡。（圖／路透社）

▲▼梨泰院萬聖節踩踏事故。（圖／路透）

他寫道，「就算只有一個人也好，我用盡全力想要救活在場的受困民眾，但卻只能眼睜睜看著他們在我眼前死掉，沒能救活大家，真的很抱歉。直到現在，我的腦海中都還是當時慘絕人寰的情況以及罹難者們的遺體，揮之不去。在現場奮鬥的警察、消防人員、救護人員以及協助我們的所有市民，真的非常感謝你們。」他同時也向罹難者致上哀悼之意。

該篇文章一出，大量網友紛紛回應，「辛苦了」。但也有其他網友寫道，「衝擊的情況結束後，即使周遭環境安靜下來，腦海中仍會不斷出現求救的尖叫聲，就是罹患了創傷後壓力症候群（PTSD）。這名警官之後可能也會出現類似症狀，希望能夠好好克服。」

除了警消人員外，有多名在事故現場的目擊者與生存者也表示，事件過後，當時的恐怖情景竟更鮮明地不斷在腦中重演，讓人非常痛苦。

一名在梨泰院協助對患者實施心肺復甦術的推特網友則指出，「雖然我曾經看過很多屍體，但是昨晚的慘況仍不斷在我腦海中出現殘影，對我也造成巨大衝擊。」

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