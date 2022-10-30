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梨泰院3公尺窄巷擠爆！他憶6年前北投「寶可夢之亂」　震撼空拍曝

▲▼ 南韓首爾梨泰院29日晚間萬聖節活動爆發推擠。（圖／路透）

▲南韓首爾梨泰院29日晚間萬聖節活動爆發推擠。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

南韓首爾梨泰院29日發生大規模推擠踩踏事件，官方30日下午4時30分更新死傷統計，死亡人數增至153人，引起國際關注，就有一名網友表示，梨泰院踩踏事件，事發地點的斜坡窄巷寬度僅3.2公尺，兩側還有高牆，導致人群被擠壓後動彈不得，好奇問「台灣有哪裡是這種斜坡窄巷？」貼文一出掀起討論。

有網友在PTT發文「台北的哪裡會像梨泰院的斜坡窄巷？」事故地點為漢彌爾頓飯店附近的狹窄斜坡式巷弄，消防當局表示，該斜坡寬約3.2公尺，長約40公尺，而大部分的死傷者都是被卡在前端5.7公尺處，因此被卡住的人們無法輕易離開人群，「對比南韓首都首爾，台北市有類似的街道結構嗎？」

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▲北投公園寶可夢人潮入夜後仍不消散，重傳LOGO版。（資料圖／記者黃克翔攝）

▲▼有網友回憶起，6年前北投公園的寶可夢之亂。（圖／資料照）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，有網友回想起2016年的「寶可夢之亂」，並貼出當時的照片，「寶可夢剛來台灣時，北投出快龍那一次我剛好在現場，一個階梯斜坡大家擠在那抓快龍，還好當時沒意外」、「北投那個抓寶熱潮剛好就在我家附近，超多人，但好像蠻有秩序，不對，那時候不知道誰說有快龍大家狂衝」。

另外也有網友指出，台灣較少這種地形的街道，「感覺日本可能有，台灣鬧區沒看過有這樣結構」、「台灣市區很少這種有上下坡的住宅」、「往郊區山邊才會有，但不可能人擠人」、「日本很多，台灣大概基隆、九份，但這些地方又不至於會擠進過分導致踩踏的人潮」。不過，也有網友指出，「重點是人潮，不是地形」。

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