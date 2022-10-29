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習拋「橄欖枝」中美高層新互動顯現　專家：緊張關係鬆動

▲▼習近平。（圖／路透社）

▲中共中央總書記習近平開啟第三任期。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共二十大後，中方多次釋出善意訊號，包括大陸國家主席習近平26日稱要「找到新時代中美正確相處之道」，2天後大陸外交部部長會見美國駐華大使伯恩斯。另外，美國總統拜登確認會出席11月的G20峰會，「習拜會」再次引發關注。

習近平26日向美中關係全國委員會年度頒獎晚宴致賀信，當中提到，中美作為大國，雙方加強溝通和合作，有助於推動世界增加穩定性和確定性，有助於推動世界和平與發展；中方願同美方一道努力，相互尊重，和平共處，合作共贏，找到新時代中美正確相處之道。

中共中央政治局委員，國務委員兼外長王毅28日接受美國駐華大使伯恩斯到任拜會。王毅強調，「中美關係正處於緊要關頭。國際社會普遍期待中美關係能夠穩定發展。」

▲▼習近平,拜登,習拜會,拜習會。（圖／路透社）

▲習近平與拜登曾透過視訊會晤。（圖／路透社）

基於中美高層之間的最新互動，上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯向《澎湃新聞》表示，近期中美之間的互動傳遞出兩個訊息，一是，中美關係的緊張狀態可能會出現一些「鬆動」；二是，中方重視中美關係，希望和美國一道，推動建設穩定、合作、共贏的雙邊關係，這也顯示出中方在處理中美關係上的基本立場未變。

另外，中美民間的人文交流亦初現「回暖」跡象。不過，中美兩軍戰區領導通話、中美國防部工作會晤、中美禁毒合作、中美氣候變化商談等八項合作並未恢復。此前，中方因美國眾院議長裴洛西訪台，中方取消或暫停了上述合作。

吳心伯指出，從8月份到現在，中美之間的高層互動，幾乎處在停滯的狀態，從近期中美高層的互動來看，兩國可能要恢復一些高層活動，也可以說此前緊張的狀態出現了鬆動的跡象。

據《美聯社》報導，白宮28日宣佈，拜登11月11日將出席在埃及舉行的COP27氣候會議，接著前往柬埔寨金邊參加美國-東協峰會及東亞峰會（EAS），再赴印尼峇釐島參加G20峰會。

外界熱議，拜登可能首度以總統身分和習近平面對面會晤。吳心伯初步判斷認為，可能性較大，中美領導人舉行會晤並非因為中美關係好，更主要的是因為現狀令人擔憂，「美國不斷打壓中國，不斷挑戰中國的核心利益。實際上，中美關係已經紅燈閃爍，危機不斷。」

吳心伯進一步指出，在這種情況下，G20峰會實際上提供了一個機會，讓習近平和拜登能夠舉行面對面會晤，「這對我們管理中美關係而言非常重要。」

吳心伯還認為，二十大閉幕之後，中國領導人能夠更多關注中美關係等外交上的事務，而從美國的角度而言，11月8日中期選舉之後，拜登也可以把更多的精力投向外交，客觀上也為兩國關係接下來的改善創造了一個「窗口期」。

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