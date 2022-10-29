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大陸 大陸焦點 特派現場

中共高層密集調整　國安部長陳文清任中央政法委書記

▲▼ 陳文清。（圖／中新社、百度百科）

▲時任國家安全部部長的陳文清（右一）在憲法宣誓儀式上宣讀誓詞。（圖／中新社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共二十大閉幕，高層人事佈局密集調整，新任的政治局委員、中央書記處書記、國家安全部部長陳文清，擔任中央政法委書記。據悉，中央政法委被稱為「刀把子」，涵蓋公安、國安、司法、法院等系統。

據《中國長安網》28日晚間發布消息，陳文清接替郭聲琨擔任中央政法委書記。陳文清出生於1960年1月，四川仁壽人，1984年7月參加工作，1983年3月加入中國共產黨，西南政法學院法律系法律專業畢業，大學學歷。

▼ 陳文清。（圖／百度百科）

▲▼ 陳文清。（圖／中新社、百度百科）

星島網指出，陳文清有福建經歷，曾於2006年調往福建「轉戰」紀檢系統，任省紀委書記、省委副書記，是中共總書記習近平高度信賴的政法幹部，按照慣例將參與港澳事務的決策。

另外，隨著李強、蔡奇、李希成為政治局常委，上海、北京、廣東省「一把手」出現空缺。據《新華社》28日報導，新任中央政治局委員、北京市長陳吉寧將接替李強，擔任上海市委書記。廣東省委書記將由「筆桿子」中央宣傳部長黃坤明接任。

值得注意的是，中共中央並未發佈北京市委書記人選，而是宣佈由53歲的北京副書記殷勇出任「代市長」。據悉，殷勇具財經專長，曾在大陸國家外匯管理局長期任職，2015年任中國人民銀行（大陸央行）行長助理、黨委委員。

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