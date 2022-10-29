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賴清德獲頒北科大榮譽傑出校友　笑稱王世堅應是下一個獲獎者

記者許敏溶／台北報導

台北科技大學今（29日）歡慶建校111週年校慶，校方也頒發榮譽傑出校友給副總統賴清德，賴清德在致詞時指出，北科大連續三年成為全球500大、亞洲前100大的大學，科技或工程領域在國際佔有一席之地，成績難能可貴，也笑稱台北市議員王世堅協助北科大爭取建國啤酒廠為校地，下一個榮譽傑出校友應該頒給王世堅。

北科大今天慶祝111週年校慶，並由北科大校長王錫福代表頒授榮譽傑出校友給賴清德，表彰其對台灣整體發展的卓越貢獻以及長年對技職教育的持續重視，同時與北科大校友會全國總會總會長張水美共同贈送賴清德台灣水牛銅像雕塑，這是知名銅雕家王秀杞作品，底座為台灣地圖，象徵北科人深耕台灣，放眼世界的氣魄。

賴清德在致詞時表示，北科大適逢111年校慶，而北科大不管在海內或國外，都不斷推動國家發展，他代表蔡英文總統感謝由衷之意，而北科大連續三年成為全球500大、亞洲前100大的大學，不管在科技或工程領域或化工材料等學門，在國際上佔有一席之地，在世界綠色大學部分，更是雄霸多年，這非常不容易與難能可貴成績，甚至教育部頒發的產學大師獎，其中一位就是校長王錫福。

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▲▼賴清德獲頒北科大榮譽傑出校友，還推薦王世堅為下一個獲獎者。（圖／記者許敏溶攝）

▲賴清德獲頒北科大榮譽傑出校友，肯定北科大在各領域的傑出表現。（圖／記者許敏溶攝）

隨後賴清德笑著說，從今天開始，自己可以講是北科大校友，並說出「我北科大、我驕傲」，引發在場熱烈掌聲，並祝福母校校運昌隆，迎接另外一個百年輝煌的發展，隨後接著說，下一個榮譽傑出校友應該頒給市議員王世堅，因為王世堅是實際上為北科大努力爭取建國啤酒廠為北科大校地。

北科大校長王錫福在致詞時則表示，非常榮幸邀請賴副總統加入北科大家庭，今天願意成為北科大的榮譽傑出校友，也代表對北科大及校友的支持與肯定，而今天是111年校慶，而111形似中文的川字，今年校慶以「百川共好・永續領航」與全校共勉。

王錫福指出，超過百年輝煌歷史的北科大，已成立創新前瞻學院，集中全校的研發能量與產學資源，作為跨域產學合作、人才培育與國際鏈結的重要平台，同時思考多元創新治校與大學社會責任，成立一級單位「校務研究暨永續發展中心」，未來將持續以百川共好為願景，努力邁進、精進不懈，成為永續領航的龍頭。

▲▼賴清德獲頒北科大榮譽傑出校友，還推薦王世堅為下一個獲獎者。（圖／記者許敏溶攝）

▲副總統賴清德（中）獲頒北科大榮譽傑出校友，還推薦王世堅為下一個獲獎者。（圖／記者許敏溶攝）

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