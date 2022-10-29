參加19年！林穎孟曝同志大遊行「改變過程」　曾獻瑩：守護下一代

▲林泓泰參加遊行。（圖／翻攝自Facebook／大安文山 林泓泰）

記者曾筠淇／綜合報導

2022台灣同志大遊行今（29）日在台北市政府前市民廣場登場，縱使飄著雨，仍澆不熄現場民眾熱情。除了台北市長候選人陳時中、蔣萬安和黃珊珊都曾表態支持同志友善，也有些市議員參選人用行動表達自己看法。

第六選區（大安、文山）的時代力量市議員候選人林泓泰稍早在台北市政府打卡，透露自己參加同志大遊行，「祝大家有情人終成眷屬！」同時貼出時代力量的旗幟。

▲趙怡翔也到現場支持。（圖／翻攝自Facebook／趙怡翔）

民進黨的趙怡翔也發文表示，很開心今年能再度參加台灣同志遊行，表達台灣對多元社會的支持，雖然雨很大，但很開心大家能夠站出來，讓世界看到台灣的多元環境，「這點真的很重要！」同時，他也貼出拿著彩虹旗子的照片。

▲林穎孟已經參加19年。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟 台北市議員 ）

無黨籍的林穎孟表示，同志遊行舉辦20年，她則已經走了19年，從以前同志沒有任何權利，到後來有越來越多同志、外國朋友加入，氣氛終於變得歡樂許多，讓她深感欣慰，「我也有一些朋友都是在遊行時認識的喔！」

林穎孟也說，擔任議員的這4年，她參與台北市議會促進性別平等連線、台北市性別議員友善聚會，並持續推動多項同志權益，「我的成長歷程，就是在每年同志遊行中長大」，她也會努力爭取連任，繼續推動友善性別的政策。

▲曾獻瑩發文表態。（圖／翻攝自Facebook／曾獻瑩）

不過，無黨籍的曾獻瑩是愛家公投領銜人，對於今天的同志大遊行，「我的回應是，堅持守護下一代，堅持國中小不應實施同志教育」，他會繼續堅持，並且在進入市議會後，守護下一代。

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