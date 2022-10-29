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「特I+科學FUN心玩」　提供特教生跨領域多元學習機會

▲▼ 嘉義市首屆特教生體驗科學闖關「特I+科學FUN心玩」 84位特教生齊聚同樂 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市首屆特教生體驗科學闖關「特I+科學FUN心玩」84位特教生齊聚同樂 。（圖／嘉義市政c府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市111年度「特I+科學FUN心玩」闖關活動28日在嘉北國小盛大登場，由嘉義市政府與國立高雄師範大學特殊教育中心、財團法人台灣郵政協會共同合作，共計84位特教生共同參與，現場除了有嘉北國小特教學生帶來精彩的序幕表演之外，市長黃敏惠也與特教學生一起體驗科學闖關，期待透過多元有趣的科學活動，讓特教學生有不同的學習機會。

▲▼ 嘉義市首屆特教生體驗科學闖關「特I+科學FUN心玩」 84位特教生齊聚同樂 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市長也是前中華台北特奧會理事長黃敏惠表示，嘉義市每年都辦理科學168教育博覽會，讓學生體驗科學活動的樂趣，對科學教育向下扎根。首度辦理「特殊教育的科學168」-「特I+科學FUN心玩」闖關活動，針對殊教育學生辦理科學活動，與普通班學生一樣有參與科學活動的機會，落實「普特共榮」教育的理念。

▲▼ 嘉義市首屆特教生體驗科學闖關「特I+科學FUN心玩」 84位特教生齊聚同樂 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長說，市府與高雄師範大學特殊教育中心及財團法人台灣郵政協會共同合作，特別感謝蔡明富主任用心以及擔任活動關主特教輔導團團員、國中小特教老師，也謝謝各校特教老師帶著孩子一起闖關，體驗科學活動的樂趣！每一關教學採DOE模式(Demonstration示範﹑Observation觀察﹑Explanation解釋，簡稱DOE模式)進行，「動手做、做中學」，以實際動手操作來引導特教生親近科學，激發特教生對科學學習的興趣，達到寓教於樂的效果。

▲▼ 嘉義市首屆特教生體驗科學闖關「特I+科學FUN心玩」 84位特教生齊聚同樂 。（圖／嘉義市政府提供）

高師大特教中心主任蔡明富教授表示，感謝嘉義市政府大力支持，本次的科學闖關活動，特別規劃符合特教學生學習需求，各關卡經由課程調整、動手DIY，培養特教學生探究科學的興趣，也開啟他們多元的學習視野，同時更是符合108新課綱的精神，為特教學生帶來不一樣的科學學習經驗。科學闖關活動，涵蓋物理、化學、數學、科技等，透過實際動手做來引導特殊需求學生親近科學，激發出對科學學習的興趣。

教育處長林立生表示，嘉義市對於科學教育已經深耕多年，更藉著這次的科學闖關活動，將自然科學領域與特殊教育領域做結合，提供特教學生跨領域多元學習的機會。這次活動參與對象包含國中及國小集中式特教班學生，共計84人參與。每位學生依其能力高低，可以完成指定關卡後，持闖關卡向服務台領取市府特別準備的科學小禮物。

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