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黃敏惠視察國小防疫作為　首創「健康管理平台」智慧科技系統

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▲黃敏惠市長前往嘉北國小 巡視校園防疫狀況。（圖／嘉義市政府提供）

▲黃敏惠市長前往嘉北國小 巡視校園防疫狀況。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長黃敏惠及副市長陳淑慧日前分別前往嘉北國小及大業國中巡視學校防疫情形，也跟學生宣導防疫措施。市長黃敏惠感謝嘉義市家長協會暨責任保證嘉義市嘉全果菜生產合作社及嘉義市不動產開發商業同業公會捐贈防疫物資，希望民間單位、家庭、學校與市府四方齊心協力，保護學生有個安全無虞的學習空間。

▲黃敏惠市長前往嘉北國小 巡視校園防疫狀況。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉北國小首次展示全國首創的「健康管理平台」智慧科技系統。（圖／嘉義市政府提供）


嘉北國小防疫準備，首先，一進校門鼓勵同學利用酒精自動噴霧劑、在雙手上噴少許酒精消毒；接著多線道分流，在家有量體溫的同學，出示學生護照進入校園，沒有量的同學由師長幫忙量額溫正常後進入校園。此外，也特別安排學校社區共讀站，作為發燒同學的休息區。

嘉北國小表示，學校社區共讀站的空間有兩間教室大、通風良好，也是同學平常最喜歡也熟悉的閱讀教室，溫馨的氣氛可以讓小朋友心情比較放鬆，等待家長接回。而共讀站外的洗手台、廁所也都是獨立使用，讓發燒孩子有專屬空間，做到更好的健康保護。

▲黃敏惠市長前往嘉北國小 巡視校園防疫狀況。（圖／嘉義市政府提供）

▲校園設立防疫隔離教室。（圖／嘉義市政府提供）


此外，嘉北國小在這次的校園防疫作業中，也首次展示全國首創的「健康管理平台」智慧科技系統，孩子們可以在護理師幫忙下，利用數位學生證掛號、免手填直接在線上確認內建個資是否正確，同時點選身體不舒服的情形，例如頭痛、手指外傷等。

而這套設備最重要的亮點還包括，將會發送短信推播，讓家長、校長、學校導師與主任知道孩子已經在保健室且有哪些不舒服的症狀；短信通知中還會有校護的提醒，讓家長與老師知道孩子的症狀、嚴重與否或者後續在家要注意的事項。而這些完整的健康資料，也會傳送至教育部學生健康管理系統，為學生的健康管理留下大數據。


黃敏惠提醒小朋友「三要一動」要量體溫、要勤洗手、教室要通風以及下課出來動一動，增加抵抗力。為確保學校學生不受新冠肺炎侵襲，嘉義市政府製作防疫流程，請學校依據辦理，且為使學生不因量測體溫造成入校困難，嘉義市政府教育處製作「學生健康管理護照」，請家長於家中先幫學生量測體溫，並填列於護照中，且於入校前拿給校方專責人員審視，如發現學生發燒（額溫≧37.5℃或耳溫≧38℃)，則請家長帶回，並由學校造冊列管；如無發燒症狀，得入班上課。在校期間如有發現學生身體有異狀，為保護其他健康學童的健康，校方會設置單獨空間，以降低群聚感染的可能性。


了解嘉北國小所有防疫準備之後，黃敏惠市長也與嘉北國小護理師、一年級同學一起練習洗手，在可愛小玩偶的帶領之下，大小朋友一起確實做到洗手5步驟(濕、搓、冲、捧、擦)，還有洗手7字訣「內外夾弓大力腕」，小朋友都很熟悉，每個人都做得很好。同時黃敏惠市長也特別致贈嘉義市家長協會暨責任保證嘉義市嘉全果菜生產合作社及嘉義市不動產開發商業同業公會感謝狀，感謝他們在防疫期間捐贈各校次氯酸水和防護潔手凝膠，增加學校防疫強度。

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