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社會 社會焦點 保障人權

「講了就黑了」　代理教師被當「免洗筷」不敢申訴

圖文／鏡週刊

陳老師生前遭遇，也反映代理教師在校園內的弱勢。「嘉北國小事件，校內的老師也不能理解，如果陳老師教學有問題，應該要經過審查才可以判定，但校長沒開教評會，就對媒體說陳老師教學不力、所以裝監視器。這凸顯代理教師在學校受到長期歧視跟霸凌。」代課暨代理教師工會發起人黃湘仙說，一般正式教師若有教學爭議，需經教評會審查，確認不適任後才會安排轉調；但代理教師沒有類似程序可走，學校就算不續聘、也不需提出理由，容易衍生許多耳語及操弄空間。

被當成免洗筷　怕得罪人

「代理老師就是救火隊兼免洗筷，有需要拿起來用，不好用就換別雙。」今年剛考上正式教師的王雅婷（化名），去年在北部一所國小實習完後，原要開始準備教甄，校內突有老師在下學期開始前請育嬰假，校長找不到其他老師接手，找上剛拿到教師證的王雅婷。「校長來拜託你，你能說不嗎？如果不答應，之後可能會被貼標籤，說這個實習生很跩，學校缺老師也不幫忙…」

王雅婷從小立志當老師，念教育系，近年少子化，正式老師缺額變少，各縣市平均錄取率僅5％，一般人往往要考4、5年才有機會錄取，畢業往往只能從代理做起，工作內容和一般老師差不多，被學校歸類為「類約聘」人員，一年領10個月薪水（註：僅台北市、嘉義市、澎湖縣、雲林縣、金門縣在不同條件下有給足代理12個月薪水），更因沒做滿一年、年資不完整，沒年終獎金、不會加薪，沒年假、沒產假。此外，代理教師招考權限由各校自行負責，招聘程序未如教甄公開，變相帶來更多人情壓力。

▼江秀春（左）、蘇龍華（右）皆已年過七旬。他們說，陳老師的死，是家族三代難以承受的痛；家族部分親戚至今不知陳老師已經輕生。

江秀春（左）、蘇龍華（右）皆已年過七旬。他們說，陳老師的死，是家族三代難以承受的痛；家族部分親戚至今不知陳老師已經輕生。

「學校若看你不高興、配合度不高，下學年不聘你，你就失業；教育圈前輩常說這個圈子很小，你在一間學校的名聲，會影響之後去其他學校應徵…所以代理在學校通常不敢得罪人，學校覺得代理老師好欺負，會問要不要幫忙帶校隊、課後班、甚至接行政？這都是正式老師不做的事。」王雅婷說。

此外，代理老師經常在簽到簿、會議等場合被提醒並非通過教甄的正式教師，讓王雅婷自覺矮人一截。「代理老師通常不會跟別人說我是代理老師，只會跟親朋好友說在當老師，也不可能跟學生家長透露，一旦講出來，他們會戴有色眼鏡看你。也有些學校的正式跟代理（老師），是不會往來的。」

儘管委屈，代理教師卻被迫成為校園裡最沉默的存在。王雅婷說明，一般校園討論行政及教師權益相關事務，通常透過校務會議、教評會及考核會，但許多學校不允許代理老師參加這些會議，也少有人敢申訴，「講了就黑了。」

一般老師若權益受損，可透過校務會議或教師會發聲、或透過教育局申訴，但代理教師無法享有類似保障。許多代理教師即使參加校務會議，因擔心被貼標籤，多不敢公開發言。全教產理事長林碩杰也說，過去全教產接到代理教師投訴，因擔心後續工作不保，不願具名，但行政機關又不受理匿名投訴，更加劇代理教師的弱勢地位。

代理教師權益不受保障，監察院今年7月糾正教育部。監委葉大華說，代理教師人數逐年攀升，每6名教師就有1人為代理教師，工作與專任教師無異，權益卻未受保障，要求教育部積極了解代理教師在非聘期的實際工作情況、研議有效因應對策，完備聘期保障、相關權益。

▼陳觀心受訪這天，帶來妹妹的部分遺物。其中包含一疊在教育機構的記功紀錄。

陳觀心受訪這天，帶來妹妹的部分遺物。其中包含一疊在教育機構的記功紀錄。

　

夫攜年幼稚子　搬離嘉義

我們前往嘉義陳老師生前住處，陳觀心找出妹妹親手做的教具、教案、書籍，這還只是一小部分，「她買的繪本都送人了，我們送了1年，送不完…」其中一本未送出的嶄新繪本，書名是：《老師喜歡你，因為…》，那是她為新生準備的。

陳老師的先生仍不願受訪。「這張是我偷拍的，」他請陳觀心轉來陳老師生前專注備課照，「她常備課到半夜1、2點，把孩子安撫睡了，再爬起來處理學校的事情、備課。」截稿前，他發來一段長文悼亡妻，我們全文刊登

妻子過世後，陳老師的丈夫帶孩子離開傷心地，把孩子安頓一處距嘉義很遠的地方。陳老師留下的孩子，年紀未到學齡，一年來，整個家族不知如何和孩子說明。「但孩子知道媽媽離開了，」江秀春告訴我們：「有一天，一個跟他玩的小朋友說：『我媽媽今天怎樣怎樣…』他（陳老師的孩子）說：『我媽媽去當小天使，晚上都會在天上看著我。』」

「孩子有時候會問我，媽媽是怎麼樣的人呢？ 我跟他說：『媽媽是世界上最好、最溫柔，對你最好的人，她是世界上最棒的媽媽。』」截稿前，陳老師的先生請陳觀心轉來訊息：「我和孩子又想嘉義的家了。對孩子來說，有著和親愛的媽媽相處成長的房子，才是他心裡最甜蜜也最思念的家。對我來說，也是一樣。」

我們收到訊息時，正值9月初。陳老師離世一年，開學季又來了。

《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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