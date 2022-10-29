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嘉縣攜手網紅網美推健康步道 　15條山區步道全齡兼具

▲▼嘉義縣攜手百岳主播網紅網美挑戰山岳步道 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼嘉義縣攜手百岳主播網紅網美挑戰山岳步道 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣文化觀光局聯手百岳主播芮恩、甄馨，精選15條健康山區步道，由縣長翁章梁與兩位百岳主播合體代言，以及許多喜愛運動、旅遊、攝影的IG美女網紅，透過時下年輕人最廣為使用的社群媒體，將嘉義縣山林步道之美，以打卡美圖、微影片、限時動態等宣傳手法，深入觸及主流的年輕族群，吸引更多年輕人走進山林。

▲▼嘉義縣攜手百岳主播網紅網美挑戰山岳步道 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣倚山面海，除部分東邊屬丘陵地帶外，其餘均為肥沃的遼闊平原，地形平坦廣闊，縣府積極打造許多景色優美、充滿特色的登山步道，結合戶外登山、山林步行等休閒活動，男女不拘，也可視年齡與體能自由挑選難易度，成為近幾年來民眾熱門的休閒運動項目，後疫情時代正是推廣優質步道與周邊旅遊的大好時機。

▲▼嘉義縣攜手百岳主播網紅網美挑戰山岳步道 。（圖／嘉義縣政府提供）

今年精選15條風景優美且適合各年齡層的步道，包括阿拔泉山稜線步道、龍興步道、二尖山步道、山海圳國家綠道、獨立山步道、大凍山步道、二延平步道、奮起湖杉林棧道、青年嶺步道、石棹步道群、瑞峰珍愛步道、太興岩步道、太興飛瀑步道、迷糊步道、野薑花溪步道，讓民眾一窺山林之美。

翁章梁指出，嘉義縣步道挑戰性有高有低，他最推薦阿拔泉步道，阿拔泉沿稜線而建，爬上去可以遠眺嘉南平原，風景很美也有點難度，爬上去會喘值得挑戰，更能達到運動效果；另外迷糊步道櫻花盛開時的美景也令人印象深刻。

▲▼嘉義縣攜手百岳主播網紅網美挑戰山岳步道 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，縣內所有步道林林總總共111條，這次精選推出15條涵蓋不同景觀地形的好步道，依據季節氣候的不同，景色也會隨之變換，縣府、阿管處、林務局持續維護保養，帶給遊客舒適環境，每到周末都有眾多鄉親踏上步道，已成為健身、聯絡感情的重要場所。

▲▼嘉義縣攜手百岳主播網紅網美挑戰山岳步道 。（圖／嘉義縣政府提供）

主播們也紛紛表示能夠透過此活動親自走訪嘉義步道，從中感受自然美，不只能夠更認識這個城市，同時也能強身健體，是非常棒的體驗。

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