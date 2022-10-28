修水電的也來！90%網紅都有接「1業配」他傻眼　打超兇爆共鳴

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打超兇！90%網紅都有「業配VPN」修水電的也接　他傻眼

▲▼滑手機,嫌棄,簡訊,訊息,來電,不高興。（圖／記者曾筠淇攝）

▲VPN廣告1現象讓原PO超無言。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

因版權或分級的限制，很多人會用「VPN」切換地區IP。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他發現一大堆網紅都有接VPN的業配，其中，他覺得介紹影集、遊戲的都算合理，「啊修水電的也在VPN，你他媽搞屁啊？」忍不住問卦，「為啥十個網紅 九個業配VPN = =」，意外引發熱論。

這位網友文中表示，「欸！不是啊！有些介紹影集的網紅，你業配VPN合情合理，因為跨區看片；介紹遊戲的業配也合理，理由同上」，結果看到主打修水電的網紅也在業配VPN，原PO就不禁傻眼了，「搞屁啊？當觀眾都傻了 = =」。

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貼文一出，就有人也超有感，「好賺吧？看起來是完全不管影片內容，就是廣告」、「不知道到底多有錢，連冷門的油土伯都有機會業配= =」、「講職棒的也在業配VPN啊」、「廣告打超兇，連podcast也有」、「釣魚的頻道也在VPN，超詭異」、「賣二手車的也VPN。」

不過，也有網友表示，「會上網的，VPN都用得到啊」、「因為VPN成本就固定，多收幾個客人就是多賺」、「很多人不知道多數VPN公司都是中資^^，VPN市場的大宗，都是需要翻牆的中國」、「翻牆軟體有市場啊！翻牆的風險越高，對翻牆的安全需求就越高」、「每次都說VPN絕對保密與安全，都覺得有趣，根本沒有實質的證據證明很安全。」

還有人透露，「業內訊息，50萬訂閱一支5分鐘，預算25～40萬」、「我大學同班同學之前搞資安失敗 後來就搞 VPN 服務還附加高級隱私保護服務 失敗的業務項目就賺錢了」、「VPN給的錢多，又好講話，只要有幫忙宣傳就好，想要什麼形式都行。」

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