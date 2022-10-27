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大陸 大陸焦點 特派現場

20萬粉「美妝網美」竟偷租客奢侈品！炫耀PO照被抓包　下場慘了

▲▼ 美妝博主偷東西 。（圖／翻攝自小紅書、微博）

▲沙發上的毯子是偷來的。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海一名美妝博主被踢爆偷竊租客財物，包括名牌衣服、首飾、毯子等，甚至公然在社群平台炫耀贓物。目前，該名郭姓網美已被警方拘捕，案件正在辦理中。

▲▼ 美妝博主偷東西 。（圖／翻攝自小紅書、微博）

▲名牌手鏈也是偷來的。（圖／翻攝自微博）

據《西部決策》報導，娜美（化名）近日報警稱，今年初租房居住時，家中不少名牌衣物首飾不翼而飛，價值高達6位數（人民幣），她半年後在網上發現，前房東PO出的首飾與失竊物一模一樣。

▲▼ 美妝博主偷東西 。（圖／翻攝自小紅書、微博）

▲目前，被抓包偷竊的貼文已被刪除 。（圖／翻攝自小紅書）

娜美的前房東是美妝博主「可莉klee」，在「小紅書」上擁有超過21萬的粉絲，獲讚與收藏超過43萬。在一些貼文中，她使用的包包、襯衫、手鍊、沙發上的毯子等，都是從娜美那裡偷來的。

警方表示，經過調查，郭姓博主將住宅租給娜美後，想拿回遺留物品，娜美提供了開鎖密碼，後來，雙方因瑣事發生不愉快；今年初的一天，郭女趁娜美不在進入房屋，偷走了財物。目前，郭女已被依法採取刑事強制措施，案件正在辦理中。

▲▼ 美妝博主偷東西 。（圖／翻攝自小紅書、微博）

▲郭姓網審訊畫面 。（圖／翻攝自微博）

到案後，郭姓博主如實交代了自己的盜竊事實，並解釋是因為自己是美妝網紅，因工作需要穿名牌，才將這些物品公開到社群媒體平台上。對此，網友紛紛表示，「紅不代表人品」、「這…好無語」、「膽子也太大了吧」、「刷新三觀」。

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