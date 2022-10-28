　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

贏得釋憲不等於新增「西拉雅族」　萬淑娟盼盡快修法彌補虧欠

▲▼西拉雅人爭取正名與原住民身分，司法院大法官憲法法庭28日判決《原住民身分法》第2條違憲，但明訂3年修法緩衝期限，帶頭提告的萬淑娟呼籲政府縮短修法時間，萬淑娟父親萬正雄敲打自製木鼓伴唱慶祝歌謠。（圖／記者黃哲民攝）

▲拉雅人爭取正名與原住民身分，司法院大法官憲法法庭28日判決《原住民身分法》第2條違憲，帶頭提告的萬淑娟（中）呼籲政府縮短修法時間。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

西拉雅族人爭取正名與官方承認原住民身分，過程中造成最大阻礙的《原住民身分法》第2條，今被司法院大法官憲法法庭判決違憲、限期3年修法或另立特別法，西拉雅人視為大勝利，但判決並沒宣告西拉雅可立刻成為台灣第17個原住民族，領頭提告正名的萬淑娟今表示，希望政府縮短修法時間，用最快的節奏「彌補對平埔族群的虧欠」。

憲法法庭今天的判決，不代表西拉雅族已成功正名，接下來戰場要回到仍在台北高等行政法院更一審，且不保證勝訴，因為憲法法庭判決明確指出，必須相關機關在3年緩衝時間期滿，仍沒完成修法或立法的狀況下，西拉雅人才可依照本件判決意旨，申請主管機關承認「西拉雅族」。

▲▼西拉雅人爭取正名與原住民身分，司法院大法官憲法法庭28日判決《原住民身分法》第2條違憲，但明訂3年修法緩衝期限，帶頭提告的萬淑娟呼籲政府縮短修法時間，萬淑娟父親萬正雄敲打自製木鼓伴唱慶祝歌謠。（圖／記者黃哲民攝）

▲西拉雅人爭取正名與原住民身分，司法院大法官憲法法庭28日判決《原住民身分法》第2條違憲，帶頭提告的萬淑娟父親萬正雄，敲打自製木鼓伴唱慶祝歌謠。（圖／記者黃哲民攝）

甚至憲法法庭今天判決主文，隻字未提「西拉雅」，而是以「其他台灣南島語系民族」統稱，不過到庭聆判的西拉雅族人代表，仍為正名運動30年來最大1場勝利而興奮不已，有人激動落淚，萬淑娟父親萬正雄更亮出自製的傳統木鼓，敲打伴奏哼唱夾雜族語和台語的慶祝歌，高喊「我們勝利了！出頭天了！」

萬淑娟受訪說，對外始終只有一個版本的新聞稿，「我們就是要勝利」，可是聽到勝利的時候，她激動得一直哭，要感謝全國各地一起奮鬥的伙伴，感謝西拉雅跟平埔族歷代祖先的精神「與我們同在」，感謝大法官正義良知的宣判，「相信這道光，不只為西拉雅，也為平埔族群帶來希望！我們何其有幸，能夠恭逢其盛！來改變台灣、改變平埔族群的命運！」

▲▼西拉雅人爭取正名與原住民身分，司法院大法官憲法法庭28日判決《原住民身分法》第2條違憲，但明訂3年修法緩衝期限，帶頭提告的萬淑娟呼籲政府縮短修法時間，萬淑娟父親萬正雄敲打自製木鼓伴唱慶祝歌謠。（圖／記者黃哲民攝）

▲西拉雅人爭取正名與原住民身分，司法院大法官憲法法庭28日判決《原住民身分法》第2條違憲，帶頭提告的萬淑娟呼籲政府縮短修法時間。（圖／記者黃哲民攝）

萬淑娟也感謝律師團不計酬勞的陪伴，以及前台南縣長蘇煥智、台南市前市長賴清德和現任市長黃偉哲的支持，還有總統蔡英文的承諾，她說西拉雅將在今年（2022年）12月3日舉辦慶豐收、感謝各方，她也哽咽表示思念曾經共同參與訴訟，已經返回天家的朋友。

萬淑娟現任總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會委員，她沒被今天的勝利沖昏頭，很清楚還有3年的緩衝橫在眼前，因此受訪時呼籲政府縮短修法時間，用最快的節奏，來彌補過去這麼長的不正義，以及對平埔族群的虧欠，她強調西拉雅已經準備好，要跟所有原住民攜手邁向自治，希望贏得各族群的支持。

►最狂「鍋寶分離式電鍋」特價2299元！用途顛覆想像、湖水綠色好美

ET快訊
鍋貼店撐過「1年倒店魔咒」掛紅布條！心酸內幕曝　3.4萬人朝
2女天母公園野餐　突遭陌生男怒攻擊「見血」
快訊／5歲童遭虐死　母曝入殮照批桃市府官僚　社會局致歉！
月薪57K！女友媽「一聽職業」傻住：都29歲了
24cm巨雕比手臂還粗！男面試「下面一大包」慘丟工作
扛艾成500萬負債？王瞳曝「限定繼承」現況
台南女突遭2藏獒圍攻狠咬　路人嚇傻求救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

5歲童遭虐死、母曝入殮照批桃市府官僚　社會局致歉！

妳抽菸我開揍！2女天母公園野餐...陌生翁聞味怒持石頭+5字經伺候

贏得釋憲不等於新增「西拉雅族」　萬淑娟盼盡快修法彌補虧欠

台南1女遭2藏獒圍攻　「頭手被咬傷」緊急送醫

桃園男假冒刑警向2女強索42萬　嗆「傾一輩子的力搞死妳」下場曝

桶屍案外案！3年前共赴摩鐵後男友人間蒸發　酒店妹應訊裝無辜

趙藤雄大巨蛋案判刑7年理由曝　高官收賄3550萬淪「賣場打工」

新北騎士拒攔查逆向衝！撞斷警員手指連犯5法　被逮下場曝

「深夜幫餵貓」卻衝摩鐵會小王！　綠夫氣炸求償...賠30萬

快訊／北市南港2機車相撞　1人彈飛重摔無生命跡象搶救中

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

許瑋甯放閃邱澤「是我的台客」　太入戲「看到吳慷仁就害怕」

楊祐寧與愛妻PK找「第一張合照」　翻「兩人熱吻照」自信迎戰！

咪妃公開「懷孕到生產」總花費　小孩還沒出生「先噴18萬！」

吃飯時汪被小貓咪搶食 眼神委屈無奈乖乖等待

趙正平被問：青蛙吃什麼不會叫？　聽完滿臉問號…小鐘獨自笑瘋XD

5歲童遭虐死、母曝入殮照批桃市府官僚　社會局致歉！

妳抽菸我開揍！2女天母公園野餐...陌生翁聞味怒持石頭+5字經伺候

贏得釋憲不等於新增「西拉雅族」　萬淑娟盼盡快修法彌補虧欠

台南1女遭2藏獒圍攻　「頭手被咬傷」緊急送醫

桃園男假冒刑警向2女強索42萬　嗆「傾一輩子的力搞死妳」下場曝

桶屍案外案！3年前共赴摩鐵後男友人間蒸發　酒店妹應訊裝無辜

趙藤雄大巨蛋案判刑7年理由曝　高官收賄3550萬淪「賣場打工」

新北騎士拒攔查逆向衝！撞斷警員手指連犯5法　被逮下場曝

「深夜幫餵貓」卻衝摩鐵會小王！　綠夫氣炸求償...賠30萬

快訊／北市南港2機車相撞　1人彈飛重摔無生命跡象搶救中

白家綺美國蜜月「凸肚」瘋傳懷5寶　吳東諺自信：綁了才敢去

非典型工作的N種想像　文青創作女聲用音樂感動觀眾

67歲婦意外懷女寶取名「天賜」　兒女反對仍堅持生…3年後現況曝

鍋貼店撐過「1年倒店魔咒」掛紅布條！心酸內幕曝光　3.4萬人朝聖

台鋼雄鷹借重獨特慧眼　杜福明加入當球探

鄭運鵬讚桃園市民8年前向黑金說不　喊話別讓國民黨班師回朝

任賢齊拍攝一半突身體不適　舉手「緊急喊卡」：不敢亂來了

5歲童遭虐死、母曝入殮照批桃市府官僚　社會局致歉！

妳抽菸我開揍！2女天母公園野餐...陌生翁聞味怒持石頭+5字經伺候

MLB世界大賽竟沒「非裔美籍球員」登場　1950年來首次

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝　校方懲處出爐(更)

社會熱門新聞

北投特斯拉撞飛「闖紅燈機車」！死者身分曝

台中桶屍案　酒店女列被告首曝光

雙載機車闖紅燈釀1死　特斯拉視角曝

獨／台中驚悚桶屍案　死者DNA初步比對結果曝

惡男逼孕婦跪地55秒影片曝！到案後不斷碎念

警發女友私密照！喊「林口騷貨」下場慘了

快訊／機車雙載闖紅燈被撞　1死1傷

中油煉油廠深夜火警　住戶聽巨響嚇壞

野外全裸「墾丁大街也淪陷」　辣妹直播主慘了

人妻窩保全懷裡：心裡和生理都舒服　夫怒告

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」

新北男墜樓亡　哥哥才聊過電話

大度路死亡車禍瞬間畫面曝！　特斯拉撞飛「闖紅燈機車」1死1傷

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝

更多熱門

相關新聞

西拉雅族正名案！憲法法庭判法令違憲

西拉雅族正名案！憲法法庭判法令違憲

主要聚居於台南的西拉雅族，因許多族人未能取得原住民身分，100多位族人共同提起行政訴訟爭取正名，法官裁定停止審判聲請釋憲，司法院大法官今宣示，《原住民身分法》關於身分定義的規定違憲，應於3年內修法，舉凡民族語言、習俗、傳統等文化特徵持續至今，成員仍維持族群認同的台灣南島語系民族，都可依本身意願申請核定為原住民族，所屬成員得依法取得原住民身分。

「女人我最大」挨罰　告NCC結果曝

「女人我最大」挨罰　告NCC結果曝

死囚釋憲　憲法法庭審理死囚連身條款

死囚釋憲　憲法法庭審理死囚連身條款

吳景欽／警察的強制抽血權與採尿權

吳景欽／警察的強制抽血權與採尿權

清境長街宴！許淑華拋政見談族群融合

清境長街宴！許淑華拋政見談族群融合

關鍵字：

西拉雅正名原住民憲法法庭行政訴訟木鼓

讀者迴響

熱門新聞

女星錄影1hr才認「有發燒」！徐乃麟變臉

奈格路徑西偏！颱風假機率曝　雨彈連轟4地

LINE隱藏功能曝光！「表情貼連按3次」炸驚喜

19歲劉子銓「顧妹到睡著」仍勾著手！

納豆求婚遭拒！依依曝原因

資深玉女口腔癌4期切舌！復出開唱淚崩：活著真好

女友同住準公婆7天　男友秒取消婚禮

妹妹和我老公在廚房裸體激戰！人妻目睹後崩潰

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

52歲女拒求歡　同居男友狂刺她100刀再斬首

鍾明軒留學「和德國女起衝突」！

大S、具俊曄被預言將有婚姻危機！他指出2時間點

故宮打破國寶！院長認了　吳密察調查中：絕無隱匿！

快訊／故宮3國寶破損慘樣曝！青花瓷盤碎成7片

北投特斯拉撞飛「闖紅燈機車」！死者身分曝

更多

最夯影音

更多
普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半
機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面