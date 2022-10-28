贏得釋憲不等於新增「西拉雅族」　萬淑娟盼盡快修法彌補虧欠

▲拉雅人爭取正名與原住民身分，司法院大法官憲法法庭28日判決《原住民身分法》第2條違憲，帶頭提告的萬淑娟（中）呼籲政府縮短修法時間。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

西拉雅族人爭取正名與官方承認原住民身分，過程中造成最大阻礙的《原住民身分法》第2條，今被司法院大法官憲法法庭判決違憲、限期3年修法或另立特別法，西拉雅人視為大勝利，但判決並沒宣告西拉雅可立刻成為台灣第17個原住民族，領頭提告正名的萬淑娟今表示，希望政府縮短修法時間，用最快的節奏「彌補對平埔族群的虧欠」。

憲法法庭今天的判決，不代表西拉雅族已成功正名，接下來戰場要回到仍在台北高等行政法院更一審，且不保證勝訴，因為憲法法庭判決明確指出，必須相關機關在3年緩衝時間期滿，仍沒完成修法或立法的狀況下，西拉雅人才可依照本件判決意旨，申請主管機關承認「西拉雅族」。

▲西拉雅人爭取正名與原住民身分，司法院大法官憲法法庭28日判決《原住民身分法》第2條違憲，帶頭提告的萬淑娟父親萬正雄，敲打自製木鼓伴唱慶祝歌謠。（圖／記者黃哲民攝）

甚至憲法法庭今天判決主文，隻字未提「西拉雅」，而是以「其他台灣南島語系民族」統稱，不過到庭聆判的西拉雅族人代表，仍為正名運動30年來最大1場勝利而興奮不已，有人激動落淚，萬淑娟父親萬正雄更亮出自製的傳統木鼓，敲打伴奏哼唱夾雜族語和台語的慶祝歌，高喊「我們勝利了！出頭天了！」

萬淑娟受訪說，對外始終只有一個版本的新聞稿，「我們就是要勝利」，可是聽到勝利的時候，她激動得一直哭，要感謝全國各地一起奮鬥的伙伴，感謝西拉雅跟平埔族歷代祖先的精神「與我們同在」，感謝大法官正義良知的宣判，「相信這道光，不只為西拉雅，也為平埔族群帶來希望！我們何其有幸，能夠恭逢其盛！來改變台灣、改變平埔族群的命運！」

▲西拉雅人爭取正名與原住民身分，司法院大法官憲法法庭28日判決《原住民身分法》第2條違憲，帶頭提告的萬淑娟呼籲政府縮短修法時間。（圖／記者黃哲民攝）

萬淑娟也感謝律師團不計酬勞的陪伴，以及前台南縣長蘇煥智、台南市前市長賴清德和現任市長黃偉哲的支持，還有總統蔡英文的承諾，她說西拉雅將在今年（2022年）12月3日舉辦慶豐收、感謝各方，她也哽咽表示思念曾經共同參與訴訟，已經返回天家的朋友。

萬淑娟現任總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會委員，她沒被今天的勝利沖昏頭，很清楚還有3年的緩衝橫在眼前，因此受訪時呼籲政府縮短修法時間，用最快的節奏，來彌補過去這麼長的不正義，以及對平埔族群的虧欠，她強調西拉雅已經準備好，要跟所有原住民攜手邁向自治，希望贏得各族群的支持。