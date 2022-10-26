藍心湄「女人我最大」推薦益生菌　挨罰20萬提告NCC結果出爐

▲「女人我最大」節目中介紹能幫助睡眠與健康的益生菌產品，遭NCC認為置入開罰20萬，聯利媒體公司不服提出訴訟。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者蔡怡萍／台北報導

TVBS歡樂台節目「女人我最大」有一集邀請女星討論造型，並由造型師柳燕順勢推薦助眠益生菌產品，遭國家通訊傳播委員會（NCC）以節目與廣告未區隔，違反衛星廣播電視法開罰20萬，製播節目的聯利媒體股份有限公司不服提出行政訴訟，認為只是將益生菌產品當成「節目道具」，方便老師與藝人進行分享與參考，但台北高等行政法院認為這樣的方式容易使觀眾被強大的暗示效果吸引，進行後續交易行為，NCC的裁罰合理，判決敗訴。

判決書指出，由聯利媒體製播、藍心湄主持的「女人我最大」節目，在2020年10月19日晚間撥出的集數，邀請女星與專家討論造型，期間由造型師柳燕推薦一款益生菌，強調能幫助睡眠、健康腸胃道等，並詳細說明產品成分與使用方法，最後由藍心湄點出節目中介紹的商品在哪裡買，「下載女人我最大APP就知道了」，這整段被國家通訊傳播委員會認為節目內容明顯宣傳特定商品，致節目與廣告未區隔，開罰20萬元。

聯利媒體不服被罰提出行政訴訟，主張因節目橋段安排女星討論困擾的身體問題，探究原因為現代人均會遇到的睡眠問題，故柳燕老師才提出解方讓女星參考，並拿出該益生菌作為道具，所描述的內容並無露出產品品牌，畫面也很短暫、並無特寫，而節目APP只將當集資訊彙整後，當作節目與網路之串聯，無任何導購連結、更無引導更買意圖。

北高行審後，認為節目中雖然未提及產品名稱，但明確指出能夠針對睡眠、調節腸胃道等功能具有幫助，藉節目傳遞的形式提高可信度，刺激觀眾消費慾，客觀上藉由節目提供的資訊、可輕易取得該產品品牌及購買方式，以達宣傳特定商品的作用，符合「節目未能明顯辨認，並與其所插播之廣告未區隔」。

此外，聯利媒體曾在2019年2月也曾違反相同法條，遭罰60萬，於2年內再犯，顯然出於故意，處最低罰鍰20萬元之裁處合於基準，因此判決駁回，仍可上訴。