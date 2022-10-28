憂台灣成「下一個烏克蘭」　呂秀蓮喊話蔡政府：謙卑為懷

▲ 呂秀蓮。（資料照／記者呂佳賢攝）



實習記者李密／台北報導

有鑑於兩岸關係日漸緊張、國內朝野藍綠對立，前副總統呂秀蓮積極參與跨越黨派、宗教、族群等活動。呂秀蓮昨（27日）應邀出席「公民監督平台-2022關鍵研討會」時表示，執政者必須謙卑為懷，執政當局應注意台灣族群及朝野對立問題，積極、主動和反對黨溝通對話。她也預告11月12日下午「台灣和平公義社」將舉辦「反核武．救地球；愛和平．保台灣」大遊行，歡迎愛好和平的人士一同上街，保護台灣。

▲ 呂秀蓮。（資料照／記者呂佳賢攝）



呂秀蓮昨（27）日出席「公民監督平台-2022關鍵研討會」時指出，國際上幾乎認定台灣就是下一個烏克蘭，而烏克蘭因國內有部分親俄份子，造成國安破口，致使克里米亞公投而成為俄國領土。呂秀蓮提醒，執政當局應注意台灣族群及朝野對立的問題，執政者應謙卑為懷，積極和反對黨進行溝通對話，促進國人同胞團結，執政黨必須積極、主動。

呂秀蓮提到，2000年政黨輪替後，她提倡「三安三和」，分別為國家安全、社會安定、人民安心，維護社會安定。2006年紅衫軍事件後，她推出「藍天綠地大同盟」穩定社會民心，呼籲朝野各界面臨台海危機，應本「同舟一命」，相忍為國。她宣布選後將積極推動「民間國是會議」，邀請全國各界有代表性人士，共同研商國家大事，形成「台灣新共識」，再與中國展開和平談判。

此外，呂秀蓮也預告「台灣和平公義社」將在11月12日（六）下午，與數個國內外重要的NGO及宗教團體，在台北市舉辦「反核武．救地球；愛和平．保台灣」大遊行，呼籲11月15至16日G20高峰會上，美國總統拜登、中國國家主席習近平和俄羅斯總統普丁三位帶給全球動盪不安的領導人，「放下戰爭，締造和平」。

台灣和平公義社歡迎愛好和平的各界人士踴躍上街，表達反對戰爭、愛好和平、保護台灣、拯救地球的心願。遊行將於當天下午1點30分於仁愛路四段國父紀念館外集結，2點出發，遊行路線沿光復南路、忠孝東路、林森南路、青島東路、公園路，到228和平公園，4點將舉辦「和平愛台灣」午會。遊行活動超黨派、超宗教、超族群，民眾可著白色上衣，也歡迎各黨派各類候選人參加，但不作競選活動。