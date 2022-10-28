秋高氣爽！南下出遊路況　枋寮警「報呼哩哉」

▲枋寮警方疏導交通 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

明後兩天(29、30日)是10月份最後一週週休六日，氣候宜人，有鑑於前幾週週休假日出遊車流高峰每小時可逾2000餘輛次，枋寮警分局已規劃縝密交通疏導勤務，視車流高峰時段於台1線、台26線沿線各重要路口派員警上崗燈控長綠，並編排交通快打部隊警力快速排除交通事故等因應措施，以維持交通的平順。

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枋寮警方表示，轄內台1線、台26線目前因公路總局第三區養護工程處29日(星期六)台1線435-436.5K進行路面AC刨鋪工程，封閉北上車道，調撥南下車道供北上車輛使用，並同步實施台1線永翔分流措施，引導南下車輛行駛至台17線續行南下；台1線441至449k將封閉南下1車道施工，實施工區調撥，維持南下2車道通行；台26線4.8-7.5K實施路面AC刨鋪，將封閉北上車道，南下及北上僅保留1車道通行。30日這些路段均不施工，南下北上均維持雙車道通行。



枋寮分局呼籲用路人，29日南下車輛可於國道3號林邊交流道下，沿台17線接續台1線南下行駛；欲下南州交流道之駕駛朋友可提前於台1線432公里處（戰備跑道）左轉接屏185縣道(沿山公路)南下行駛；另特別提醒29日將進行台26線4.8-7.5K全日刨鋪工程，因南、北向各僅1個車道，請前往墾丁方向的駕駛朋友儘量避開8-14時車流高峰時段。



枋寮分局長黃政龍呼籲，駕駛人避開車流高峰期提早出遊、返程，行經車多路段時請耐心駕駛，注意車前路況保持適當車距，並遵守警察人員指揮手勢，以維護行車安全及順暢。