潮州福安宮千人移廟新居落成遶境　潮警全力疏導交通

▲潮州警方疏導交通。（圖／警方提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

潮州福安宮於11月8-10日7至翌日2時在潮州鎮舉辦「2022壬寅年遶境大典」，今年適逢三年一科，以潮州福安宮為出發點，出巡潮州鎮21里，為潮州內百姓祈福、保平安、消災解厄，透過平安遶境文化活動，讓信眾共同體驗宗教、文化、藝術等活動，潮州警方已規劃交通疏導措施，籲請民眾配合。

「2022壬寅年遶境大典」，並融合潮州鎮公所推展觀光熱潮，點亮潮州在地文化藝術與帶動潮州觀光產業，共同促進宗教、文化資產的保存與維護，進而達到薪火相傳。

潮州警分局已針對會場周邊規劃交通疏導勤務，以維行車順暢，建議來訪香客或遊客儘量搭乘大眾運輸（火車、屏東客運）進入潮州鎮；自行駕車由國道1號經台88進入潮州鎮，車輛可於清水南路、南進路、華興路、盧山路、潮昇東路段或運動公園停車場停放，另外民治溪跨越橋上及紅黃線屬禁止(臨時)停車路段，請民眾切勿停放車輛，以避免造成他人不便並衍生交通危害。

11月10日18時起福安宮周邊育英路、西市路、民生路及華興路段將封閉禁止車輛進入，警方呼籲遶境隊伍行經潮州鎮各重要路口，用路人若碰到前方遶境隊伍造成交通壅塞時，請遵從交管人員指揮管制。如有特殊狀況需通行者，勤務人員將適時協助通行或指導其行進動線避開遶境隊伍。