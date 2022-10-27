成人「無照駕駛」增5成！交通事故傷亡比例攀升　台中酒駕增最多

▲交通部今(27)日召開道安說明會。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部今(27)日召開道安說明會，根據統計，111年1至8月道路交通事故件數、死亡及受傷均較去年同期增加。其中機車事故中，成年人無照駕駛比例大增50％、自摔自撞增14％。酒駕增加最多的縣市則為台中市。

根據統計111年1-8月機車事故死亡人數1,298人，較去年同期增加152人(+13.3%)，高齡者死亡人數786人較去年同期增加53人(+7.2%)，惟酒駕防制略有成效，死亡人數為178人，較去年同期減少25人(-12.3%)。

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機車事故死亡與去年同期比較，以成年人及高齡者二個年齡層最為嚴重，成年人增加77人，高齡者增加61人。至於機車事故態樣，以無照增加85人、自摔自撞增加48人，較去年同期增加最多。

機車無照以成年人增加53人為大宗，另機車自摔自撞則以成年人增加25人為最多。

30日死亡較去年同期增加最多之5縣市，累計增加高達149人，前五名為新北市(+40)、高雄市(+39)、彰化縣(+37)、屏東縣(+19)、新竹縣(+14)。就機車死亡部分，增加較多為彰化(+34)、新北(+27)、屏東(+18)、臺南(+15)、高雄(+14)。5個縣市酒駕增加較多為臺中(+15)、新北(+5)、竹縣(+3)、國道(+3)、竹市(+2)。