台灣同志大遊行10／29登場　北市交管路線與時段出爐

▲同志大遊行明天登場，北市警局交通大隊規劃管制路線。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

2022年台灣同志大遊行，將於29日盛大展開，主要地點選在大安、信義區的道路，從29日0時許至24時止，在北市市民廣場集結出發，預計經過北市府前，預計下午2時許開始遊行，活動至下午5時許結束返回市民廣場後解散，預估會有數千人前往共襄盛舉。

台灣20屆同志大遊行，29日於北市大安區、信義區部分路段舉行，下午2時在市民廣場集結，隊伍出發後繞大安區、信義區等路段，最後再返回市民廣場解散，北市警局也針對遊行路線進行交通管制。

遊行路線分成2條，北路線由北市市民廣場（新仁愛路段、流水噴泉區）集會後出發→仁愛路4段（逸仙路至光復南路走中間車道，光復南路至敦化南路走北側快車道）→右轉敦化南路（東側1線慢車道）→右轉忠孝東路（南側1線慢車道）→右轉逸仙路（西側1線慢車道）→左轉松高路（南側1線慢車道）→右轉市府路→臺北市市民廣場集會後解散。

南路線則是由北市市民廣場（新仁愛路段、流水噴泉區）集會後出發→仁愛路4段（中間車道）→左轉光復南路（西側1線慢車道）→右轉信義路（北側1線慢車道）→右轉敦化南路（東側1線慢車道）→右轉仁愛路4段（敦化南路至光復南路走中間車道，過光復南路後直行南側1線慢車道）→臺北市市民廣場集會後解散。

北市警局交通大隊為維護活動交通秩序與安全，依集會地點及遊行沿線執行交通疏導管制措施，首先市府路(松高路至松壽路)管制範圍及時段：0時至16時管制雙向全線道、16時至24時原則管制西側4線道（惟視現場人潮、活動流程彈性調整）。其餘遊行沿線實施階段性彈性交通管制。

北市警局表示，因遊行路線將進行階段性彈性交通管制，請用路人提前避開管制路段，避免耽誤寶貴時間，另遊行隊伍行經時，車道將縮減或管制，勢必造成車速減緩，建議民眾行經上揭路段時，依現場員警指揮減速慢行或提早改道行駛，相關路況將隨時提供警察廣播等電臺插播報導，請駕駛人留意收聽。