快訊／賓士自撞分隔島翻覆！78歲駕駛困車內　一群路人急衝搶救

記者許權毅／台中報導

台中市潭子區中山路三段今（27）日14時許發生一起自撞車禍，一名78歲男子駕駛一台賓士S350行經該路段，因不明原因自撞中央分隔島，整輛轎車翻覆，橫躺在路中。目擊民眾表示，當下聽到巨大聲響跑出來查看，發現駕駛還卡在車內，一群約10人湧上放三角錐，想協助脫困，最終由到場消防人員用軍刀鋸破壞車體救出駕駛送醫。

▲台中潭子發生賓士自撞車禍，民眾與有任務在身但路過的消防員上前想救援受困駕駛，一旁還有3人打電話、擺放三角錐。（圖／民眾提供）



目擊民眾潘小姐表示，事發在14時許，突然聽見一聲巨大撞擊聲，街坊鄰居趕緊出來查看，才發現是一台賓士車撞上分隔島，當下並沒有跟其他車輛發生碰撞，疑似是因為陽光強射或是其他因素導致意外發生。

▲賓士嚴重受損，左前車頭凹陷，有宣導任務在身的消防隊員路過，在車旁想救援。（圖／民眾提供）



駕駛車輛的是一名78歲的男子，當下仍意識清楚、四肢以及臉部受傷，撞擊後受困在車內，一群約10人拿了三角錐、榔頭想上前協助救人，但是仍無法將男子救出，所幸有原本要前往宣導的消防人員路過，馬上停車下來協助，獲報警消人員也火速抵達現場，成功將男子救出送醫。

▲▼整輛賓士翻覆，由拖吊人員到場協助扶正拖走。（圖／記者許權毅攝）



附近加油站拍下事發過程，男子駕駛賓士轎車，從豐栗路旁竄出撞上分隔島，中山路上綠燈直行車輛趕緊煞車。事故現場零件、物品四散，不明液體四處流，賓士車頭嚴重受損，左前輪歪斜，拖吊車人員在15時許將車輛吊起扶正，警方也通知清潔隊員前來撒木屑、沙土。詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

台中消防表示，14時31分接獲民眾報案後，派遣1輛救護車、1輛消防車以及5名消防人員前往，發現一名78歲男子臉部有撕裂傷，意識清楚，於14時38分使用軍刀鋸破壞車門，救出男子並在14時50分送往中國附醫治療。

▲消防人員將男子救出後送往中國附醫治療。（圖／民眾提供）