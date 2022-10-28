金門縣運會開幕5千人散場塞爆！車龍卡市區民怨：交通黑暗期

▲金門縣運會在27日晚間舉行開幕典禮。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

金門縣第23屆運動會自27日起展開三天的賽程，晚間並舉行開幕典禮，本屆賽會選手、職員人數與表演團隊總計約有5576人共襄盛舉。不過典禮結束後，因大量人潮同時散場，金城市區交通出現大打結，排隊等待離場的車輛塞在馬路上，民眾大罵交通阻塞整整20分鐘，真是金門交通黑暗期。

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根據統計，金門縣運會開幕典禮有選手、職員、表演團體等熱烈參與，共有約5576人出席這場盛會，現場氣氛熱情激昂，但典禮結束後，散場的人潮一時無法消化，車潮也塞在金城市區，讓民眾相當不滿，抱怨浪費時間，相關單位沒有做好相關配套措施。

金門縣運會會旗由金門高中樂隊引導和金門高中儀隊執旗緩緩進場，並向司令台敬禮致敬；緊跟著，由地區運動好手許績勝、林冠均、黃豐名、蔡玉端、陳薇琪、許容熙等六位手持縣運會聖火進場，繞場一週後跑上聖火台點燃聖火，隨即升起縣運會大會會旗。

參賽的運動員第一進場的是烈嶼鄉，其後烈嶼各級學校接著進場，再來依序是金寧鄉、金沙鎮、金湖鎮、金城鎮等鄉鎮轄區內的機關、學校或單位，最後壓軸進場的是金門縣政府。

金城鎮進場以萬聖節為主題，鎮長李誠智變裝為路易吉，帶領近10名裝扮成小丑女、炭治郎、禰豆子等動漫人物的小朋友及選手們進場，為即將於10月29日晚間舉辦的後浦萬聖節活動宣傳。