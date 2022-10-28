蔣萬安牽手盧秀燕開箱「市民基地」　她大讚「101分」：我不想走了

▲蔣萬安、盧秀燕開箱「市民基地」。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

選戰倒數不到30天，台中市長盧秀燕今（28）日第2次與國民黨台北市長候選人蔣萬安合體，一同開箱蔣萬安「市民基地」。盧、蔣兩人手牽手介紹完基地後，盧大讚「101分！」她也說，蔣萬安現在是穩定領先，未來一定要更謙虛地贏得市民支持，如果大家希望台北是個光榮感的城市，那一定要支持蔣萬安。

蔣萬安市民基地今日開箱，盧秀燕特別當開箱嘉賓，蔣萬安細細介紹基地內的特色，包含「幸福抓抓樂」、「打卡牆」、「安安拿鐵站」、「足跡牆」、「民主小基地」、「親子小學堂」等區域。

參觀完後，盧秀燕大讚整體規劃，她表示，蔣萬安市民基地是個充滿愛、歡樂的地方，整個設想周到，就如同蔣萬安未來治理城市的理念一樣，從市民出發，其中也有非常棒親子共榮區域。

盧秀燕提到，市民基地不是新的建築物，但是蔣萬安團隊把它活化得非常好，未來他著重的公辦都更，完全用市民基地詮釋出來，很少看到競總這麼歡樂、這麼好玩的，讓她坐下來都不想走了，「我今天給他101分的滿意」。

蔣萬安表示，今天是市民基地新居落成，歡迎市民常來使用，經過上次他去台中考察後他收穫很多，因此特別發想基地的理念，以「親子友善」的概念，貫穿整個一二樓的規劃。昨天他還特別帶二寶到二樓兒童遊樂區，二寶玩得非常開心，未來也希望爸媽可以來這邊，泡杯咖啡，讓小朋友盡情遊玩。

盧秀燕強調，蔣萬安有很棒的團隊，從總幹事到工作人員，都有把很棒的想法執行出來，未來的領導團隊很重要，盧更說，因為自己是女生，未來若團對有女將，會是很好的選則。



