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門外聞惡臭…他讓出房間給友住「輕生成凶宅」　房東索賠結果曝

▲飯店,旅館,房間。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲李男租房卻將房間讓給友人使用，友人在房內輕生，數日後被發現已散發屍臭，房東向李男求償屋價損失，獲賠189萬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／新北報導

一名李姓男子以每月2萬的價格向吳姓房東承租一間房，某月起突然拖欠房租與水電費，房東後來經警方告知，李男的俞姓友人竟在該房內輕生，且已經過數日發出濃濃屍臭、屍水滲入地磚，房東認為這間房變成凶宅，價值大為減損，對將房間讓給俞男使用的李男、俞男的姊姊求償258萬4368元，新北地院審後判2人需連帶賠償房東189萬1258元，李男需每月補償騰空房屋歸還之前的租金，仍可上訴。

根據判決，吳姓房東表示，李男與他簽定自2020年3月至2021年3月，每月2萬元的租約，且約好未經他的同意、不得將房屋轉租或讓給他人使用。而某個月李男開始欠繳房租、水電費，台電通知他即將斷電，他前往該房屋查看時，在門外有聞到陣陣惡臭，但他心想是食物腐壞的味道，留下提醒清理的紙條與欠繳單後就離去。

沒想到3天後，房東在警方通知下，得知李男的俞姓友人竟在該房間內輕生，經過數日才被發現，因為屍臭味瀰漫屋內各處，屍水滲入地磚，房東事後估價，該房屋價值減損181萬餘元，且要進行除臭、將浴室、廚房、家具家電等全數翻新，再支出77萬餘元。

房東認為李男違反租約將房間讓給俞男使用，間接導致房屋變成凶宅，而俞男的姊姊為遺產唯一繼承人，房東提告請求李男賠償損害共計258萬餘元，以及俞男姊姊需在遺產範圍內連帶賠償損害。

俞男姊姊具狀表示，雖然房屋變成所謂的凶宅，但此為一般人主觀認知，實際上房屋功能沒有減損或滅失，交易價值或收益損失也是市場上心理因素所導致，並非所有權能之損害，且俞男受精神疾病所苦、一心求死，又怎會顧念到房屋價值，並說明俞男沒有留下任何遺產可供繼承；至於李男則未做任何表示。

法官認為，該房屋確實成為一般人所稱之凶宅，將會受到嫌惡而減低買賣流通、減損交易價值，李男租下該房、又出借房屋給俞男，而俞男當時23歲，又在屋內留下遺書，向家人一一交代後事，可見俞男當下具識別能力，也能預見房屋會因此變成凶宅，有間接故意，但認為房東提出的裝修翻新費用，與本案沒有直接關聯性，判准李男需賠償價值減損189萬餘元，或俞男姊姊於遺產範圍內負連帶賠償責任，全案可上訴。

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