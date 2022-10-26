成大女學生墜樓！同學聽撞擊聲 　淚喊：生前才講話...怎麼就走了

▲昨日驚傳女學生墜樓。（示意圖／記者黃克翔攝）



網搜小組／劉維榛報導

成功大學7月28才發生學生墜樓意外，不料昨（25）日再傳悲劇。一名女大生突然墜樓，被發現時已陳屍在安全梯下方。事實上，昨日就有同校同學傷心PO文「今天才講話的同學怎麼就走了..認真覺得衝擊到需要心理諮商。」

據悉，死者是讀大一的女學生，被發現時已躺在安全梯的下方，不確定是從幾樓墜下，家長接獲噩耗趕到學校，悲痛見到愛女成了冰冷遺體，令人不勝噓唏。

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論壇Dcard上有數名同學傷心表示，「今天（應為昨日）才講話的同學怎麼就走了..認真覺得衝擊到需要心理諮商」、「到現在還是不能接受，一個曾經一起吃過飯、上過同堂課的人...就這樣走了」、「當時在一樓，聽到撞擊聲後沒有異狀，以為今天關門聲特別大，走道側門才發現有人墜樓，當下腦袋一片空白，心疼一路好走」。另外，也傳出女大生似乎有向同學表示活得很累。

▲同學難過發文。（圖／翻攝Dcard）



對此，成大副校長李俊璋表示，在意外發生後，學校立即加強宿舍管理，並讓心輔組採取措施加強心理輔導，至於安全梯部分，因為安全梯兼具安全逃生，所以不能像屋頂一樣管制，屋頂現在必須要有特定權限才可以刷卡進入；但安全梯上要全面管制有一定的難度，需要思考方案彙整之後再研議。

李俊璋說明，目前所有學生接受輔導的時候，要能夠觀察學生的狀況跟危險性，如果達到相當危險的狀況，那就會同時通知系所跟指導教授，如果學生有住宿的話也會通知宿舍的管理人員。

成大學生會也在臉書發文提醒，如有餘力，可以多多關心身邊的同學，陪伴彼此，學生會也已經請學校密切注意相關同學之身心狀況，並在需要時提供適當的心輔協助。

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