柯文哲加碼爆料鍾東錦　「在校打架被新竹中學退學」

▲苗栗縣議長鍾東錦日前北上參訪台北大數據中心，市長柯文哲陪同。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

苗栗縣長候選人鍾東錦才被爆出與砂石公司的關係，日前又被柯文哲爆料曾任坤輿公司董事。對此，柯文哲28日受訪時說，自己是看媒體的也不是很清楚，「他也不是股東，但也不是完全沒關係」；柯還爆，新竹中學有三大鐵條，打架、偷竊、作弊，馬上被開除，「他就在學校打架被開除」。

對於評論鍾東錦一事，柯文哲28日說，後來發現自己也是看報紙，今天早上鍾東錦他們會自己出來說明跟坤輿的關係，「他也不是股東，但也不是完全沒關係」，有時候我們自己看媒體也不是很清楚。所以結論是這樣，關於鍾東錦跟坤輿公司的關係，他們會自己出來澄清。

至於黑道部分？柯文哲說，黑道是這樣，看你定義，問題是他30幾年來都沒有任何紀錄，你說年輕的時候，我昨天去新竹遇到很多新竹中學跟他同學的，新竹中學有三大鐵條，打架、偷竊、作弊，馬上被開除，「這樣又洩漏個資嗎？他就在學校打架被開除」。

柯文哲說，年輕人的時候意氣風發、會跟人家打架，這都有，「我覺得這樣，先不要問他過去做什麼，先問他這30年來做什麼，現在做什麼、未來做什麼，這比較重要」。