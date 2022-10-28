陸方來搶救團團？　柯文哲：團團快掛掉「送出單位要來看一下」

記者陳家祥／台北報導

台北市立動物園的大貓熊團團，近來身體狀況每況愈下，疑似腦瘤造成癲癇，陸方貓熊專家也相當關注，目前正在進行來台探訪程序。對此，台北市長柯文哲說，台灣的醫學沒問題，「用醫人的技術在醫那隻貓熊，哪有什麼困難？」但大陸送出單位會覺得好像嫁出去的媳婦，快要掛掉要來看一看，好吧隨便。

▲大貓熊「團團」。（圖／台北市立動物園提供）



柯文哲先是表示，台北動物園那隻貓熊團團，其實牠有一些臨床上的症狀，MRI也做過，「其實就台灣的醫療技術，台灣醫療還是事業上臨床醫學很好…」，隨即話鋒一轉，反問講貓熊的病情算不算洩漏個資？因為當醫生很喜歡在外面高談闊論討論病情，現在知道人不可以，不曉得貓熊可不可以，「個資法有沒有包括動物？不曉得」。

「是這樣，也把獸醫師找來問過，還找台大放射科醫師看過。」柯文哲說，結論是這樣，就醫療上坦白講不需要別人協助，台灣自己醫療就很好，「而且用醫人的技術在醫那隻貓熊，哪有什麼困難？」

柯文哲說，但大陸送出單位要表達關切，好像親人要來探望一樣，「我說那如果是基於人道的理由，來看他們送出去的貓熊，那隨便吧，台北市政府是同意」，所以申請函有送去陸委會，故事就這麼簡單。

「不是我們需要他們來看那隻貓熊，醫療上我們沒有問題。」柯文哲說，但是送出單位會覺得好像嫁出去的媳婦，快要掛掉要來看一看，好吧隨便。