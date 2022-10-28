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妹子公審「15公分逼車男」　他吼147字嗆告！網反噴爆：法盲臉腫

▲原po表示，被銀色轎車惡意逼車。（圖／翻攝自臉書／靠北金門）

▲原po表示，被銀色轎車惡意逼車。（圖／翻攝自臉書／靠北金門）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友和男友到金門旅遊，昨晚行經環島北路時，被一台銀色轎車惡意逼車，距離不到15公分，嚇得她發文警世，並PO出車牌號碼直呼「完全是危險駕駛！」文章釣出自稱是駕駛的朋友，除了氣得反駁外，還強調今天會去地檢按鈴申告。

女網友在「靠北金門」提到，昨晚6時48分左右，他們騎車行經環島北路時，被一台銀色轎車惡意逼車，「該路段並無設置機車道，且當時正處於下班尖峰時刻，前面都是滿滿的汽車，我們也沒有錯誤使用煞車；然而，這台車先是對我們長亮遠燈，隨後按喇叭並惡意逼車，當下距離僅不到15公分！

她直言，對方種種行徑完全是危險駕駛，「請金門鄉親以此為警惕，千萬不要像XXXX的駕駛人一樣惡意逼車，破壞了金門這座小島美麗的風景。」

▲原po表示，被銀色轎車惡意逼車。（圖／翻攝自臉書／靠北金門）

▲兩人在留言區吵起來。（圖／翻攝自臉書／靠北金門）

最後，原po更向該名駕駛喊話，「如果您有看到這篇文章，希望您可以理解『在二線車道，機車要行駛內側外側都可以』，也祝福您的家人、朋友，不要遇到惡意逼車的行為喔！」

文章引起熱烈討論，更有一名網友自稱是駕駛朋友，怒留言嗆告，「妳涉及誹謗罪，保留法律追訴，不排除提告，妳把車號在臉書社團公開，若妳認為對方逼車，妳為何不行駛右側，靠路邊騎？妳公然騎在馬路中間，如妳所言，正值下班期間吧，對方也可超車，為何對妳按喇叭，妳本就不對，該靠右邊行駛，妳不懂嗎？為何按喇叭，妳就公然當重機在騎吧，明天地檢提告，請檢調處理，不需多言了。」

▲原po表示，被銀色轎車惡意逼車。（圖／翻攝自臉書／靠北金門）

▲自稱「駕駛朋友」怒喊告。（圖／翻攝自臉書／靠北金門）

結果這番言論一出，再度被網友們群起撻伐，洗版直呼「釣出本人笑死」、「法盲告了沒啊，還是不知道訴狀怎麼寫」、「法律常識跟交通常識程度差不多...加油喔」、「我看到秀下限的法盲了」、「釣出駕照用雞腿換的」、「自己講不是本人，然後在那喊要提告，我也是看沒有」、「靠右反而才危險」、「逼車仔言論笑死」。

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