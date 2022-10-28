前女友邊洗澡邊視訊！人夫「面帶微笑看光光」　妻怒告卻敗訴

▲新北一人夫以視訊邊看前女友洗澡邊聊天，被妻子抓包怒告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北一人夫婚後多年仍和前女友連絡，還打視訊電話給前女友，邊看她洗澡邊聊天，並將視訊過程截圖收藏在手機裡，結果被妻子發現，怒對前女友提告求償100萬元。新北地院審理，認為人夫只是面露微笑的觀賞前女友洗澡，並沒有做出示愛舉動，因侵害配偶權證據不足，判妻子敗訴。

判決書指出，人妻和丈夫阿峰(化名)結婚6年，阿峰卻一直和前女友小香(化名)連絡，儘管人妻再三溝通，阿峰都不搭理她，小香也將人妻的電話、臉書、IG等通訊方式通通封鎖。但人妻於2019年6月發現阿峰和小香曾進行視訊通話，檢視內容後竟看到小香全裸，一邊洗澡一邊和阿峰聊天，毫不掩飾的展露身材讓阿峰欣賞，讓人妻感到非常震驚，遂用阿峰手機打給小香，但小香一接起來，發現是她的聲音就掛斷。

人妻不死心，在IG辦新帳號私訊要小香說明此事，過了許多天，小香才傳IG訊息表示歉意，但人妻仔細一想，覺得小香在這2年仍持續和丈夫聯絡，還是侵害她配偶權，提告向小香求償100萬元。

全案審理時，小香表示她早在IG向人妻解釋「當天我是喝醉斷片的狀態，隔天才發現阿峰有打給我，但我完全是沒印象」，而且自從她搬去澳洲後，培養了喝酒聊天的習慣，那天阿峰打來，她因酒醉意識不清隨手接聽，並無意識到來電者是阿峰，主觀上自然沒有侵害到配偶權。

法官檢視視訊截圖，可以看到小香毫不掩飾裸體，有故意皺眉、雙手向鏡頭揮舞等表情動作，神情相當愉悅，可見對阿峰的熟悉和熱情程度，且眼神不時看向視訊鏡頭，還有吹乾頭髮後，一手拿手機、一手摀嘴笑的動作，看起來神智相當清醒。

不過法官認為，因無法得知對話內容，只能看到阿峰面帶微笑的觀覽小香的洗澡過程，並沒看到阿峰有表示愛意的舉動，無法得知這次的洗澡視訊是否純為偶發事件，或是彼此親密的呈現。且就算小香有意展露身材給他看，也僅是單方面的挑逗，雖然阿峰作為人夫，被動觀看並不恰當，但也無法因此認定2人有逾越普通朋友關係，判人妻敗訴，全案還可上訴。