不願分手...健身教練勒斃女友「我等一下就跟上」　自戕被救回

記者黃資真／新北報導

新北一名張姓健身教練，不甘與女友分手，在網路上搜尋各式殺人手法，於今年2月17日在板橋租屋處徒手掐斃女友，告知友人「拜託照顧我的媽媽」後，反鎖房門持西瓜刀自戕，警方將其送醫後救回一命。新北地院認定張男殺人犯行明確，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

▲新北板橋今年2月發生恐怖情殺案，受害者最後身影被拍下。（圖／記者陳以昇翻攝）

回顧此案，今年2月時，張男因不滿女友要分手，竟萌生殺意，用YouTube搜尋殺人手法，並從2月17日起，向友人表示想殺掉女友的念頭。

2月22日下午4時許，張男約好與女友到共同租屋處見面，並整理打算搬出的物品，晚間8時許，張男仍是無法接受分手事實，趁女友背對側躺在床上之際，徒手勒斃對方，嘴中不停唸著「你先走，我等一下就跟上」。

犯案後，張男聯絡友人稱自己準備輕生、交代後事，友人得知趕緊報警，警方到場後張男隨即鎖上房門，持西瓜刀自戕，造成其胸部穿刺傷及肺葉裂傷，最終仍被警方所救下。

▲張男勒斃女友後，持刀自戕被救回 。（圖／記者陳以昇翻攝）

全案審理期間，法官認為，張男事後打給友人並未主動告知自己的犯行，也沒有要他們報警，僅是表達自己欲自殺的意願，因此不符合自首要件。

另外，張男勒死女友時間約2、3分鐘，導致被害人承受巨大痛苦而窒息死亡，可見張男仍可在任何時間中止行為，仍執意為之，勘認張男主觀上殺意甚堅，手段殘忍，且犯案動機僅是因不能接受分手，並無足以引起一般同情之特特殊原因，不適用減輕其刑。

法官依據張男過去曾因行車糾紛發生多次衝突，女友生前還向朋友透露過，分手前張男就會動手打他，提分手時還被威脅一起死，令她感到恐懼，足認2人感情生變原因，是他本身未能好好控管自己的情緒，但張男卻堅稱女友不忠，未能反省如恐怖情人的交往模式，認定張男無悔過之意。

法官審酌女友父母、檢方求處無期徒刑之意見，認為讓被告與社會長久隔離，除可達社會防衛的目的，並可使張男面對往後的監禁歲月，藉由忍受對自由的渴望及良心的自責煎熬，悔悟反省所為，對自己所為罪行負責，以收懲儆之效，將張判處無期徒刑。

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