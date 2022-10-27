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毆打性侵前女友！恐怖男瞎掰「床頭吵床尾和」下場曝

▲桃園市柯姓男子假借「濟公師父乩身」，揚言幫女子去除嬰靈為由，由妻子相邀騙至摩鐵做法趁機逼女子就範性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲新北一陳姓男子拿手電筒毆打女友、強制性侵她後，還辯稱2人是 「床頭吵，床尾和」。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北一陳姓男子將前女友小珊(化名)約到住處談判，不僅拿伸縮型手電筒將她全身打的傷痕累累，又對她強行性侵得逞，事後陳男得知被告，還恐嚇「買汽油潑妳全家啦」，想逼她更改證詞。全案審理時，陳男表示有聽到小珊說「不要」，但那是指「不要用這種體位」，他們是「床頭吵，床尾和」，法官聽了認為陳男的行徑根本是恐怖情人，依犯強制性交罪，處3年6月徒刑；另犯剝奪他人行動自由罪、恐嚇危害安全罪，合併處6月徒刑，可易科罰金18萬元，全案還可上訴。

判決書指出，陳男與前女友小珊分分合合多年，於去年12月15日下午1時許約小珊到住處談判，因懷疑她感情不忠，竟掐她脖子，並用手電筒毆打她、強行對她性侵得逞，導致小珊眼部、太陽穴、右手背、右膝等處皆有瘀青或紅痕，陳男又將她關在住處，要她「從此以後就是待在他家，哪裡都不能去，班也不要上了」，直到小珊趁隙傳訊息向朋友求救，朋友找警察一起前往陳男住處，陳男才肯放人。

事後陳男得知被小珊提告強制性交，又在今年3月打電話給小珊，恐嚇說「我買汽油潑妳全家啦，X你娘」、「妳再拿保護令來壓我妳試試看，看保護令壓不壓得住我」，意圖讓她更改證詞，讓小珊感到相當恐懼。

全案審理時，小珊控訴陳男毆打她後，強餵她雙份安眠藥，又全程拿很像警棍的手電筒一邊敲擊，一邊用很嚴厲的眼神盯著她，逼她自行脫掉衣物並性侵她。陳男則強辯說，他打完小珊後心情很複雜，睡一睡就想和她發生關係，但小珊的右腳已經被他打到瘀青，他只好使用側面體位，當時雖聽到小珊說「不要」，但是指「不要用這種體位」，他們是「床頭吵，床尾和」，並非性侵。

法官認為，陳男因感情糾紛，就毆打、性侵小珊，事後為了要小珊更改證述又恫嚇她，根本就是恐怖情人的行徑，審酌他從事外送員，月薪約5到7萬元，依犯強制性交罪等罪，處3年6月徒刑；另犯剝奪他人行動自由罪、恐嚇危害安全罪，合併處6月徒刑，可易科罰金18萬元，全案還可上訴。

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