人妻對決小三釀2死！「挺8月孕肚」掏槍狂射全家　老公神隱了

▲ 布魯娜找上小三家中理論，氣得開槍殺人。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西西部馬托格羅索州發生命案，一名懷胎8月的人妻發現老公外遇，氣得帶著爸媽找上小三家中算帳，2家人爆發激烈爭吵，過程中失控掏槍，擊中小三的爸爸和哥哥，直到槍被老公奪走才停手，還攻擊小三後逃離現場，最後釀成2人死亡的慘劇，老公事發後則是突然失聯。

根據《鏡報》，26歲人妻布魯娜（Bruna Felsk）被控於22日槍殺67歲男子吉納爾（Genuir de Barros）和他37歲的兒子馬塞洛（Marcelo de Barros），且當時已有8月身孕。她已經承認殺人，但聲稱是出於自衛。

當地媒體報導，布魯娜向警方表示，她當時帶著媽媽前往死者家中，質問老公的情婦，也就是吉納爾的女兒、馬塞洛的手足，雙方爆發激烈爭執，布魯娜的老公和爸爸隨後也趕到現場。接著布魯娜走回爸爸的皮卡車上，掏出爸爸的手槍，射中小三家人。

馬塞洛胸部和腹部中了3槍，吉納爾為保護兒子，胸部也中了2槍，所幸布魯娜的老公設法奪過她手中的槍，才沒有造成更多悲劇。但警方報告指出，布魯娜還和媽媽聯手攻擊小三，再坐爸爸的車逃離現場。

吉納爾當場死亡，布魯娜的老公將馬塞洛送醫，但他仍宣告不治，父子雙亡，布魯娜的老公則是在離開醫院後消失，至今下落不明。

布魯娜律師主張，她和媽媽在死者家中遭到攻擊，開槍是出於自衛。布魯娜則說明，她在老公睡覺時，透過他的手機發現對方出軌，但老公不認帳，她氣得回娘家住了幾天才返家，卻發現老公和小三依然藕斷絲連，她試圖在IG上和小三對話，又在網路上吵起來，才決定當面對質。她目前已被有條件釋放，調查仍在進行。

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