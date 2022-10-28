直擊／韓國瑜現身新北市議會！　韓粉大喊「我愛你！我要嫁給你」

記者崔至雲／新北報導

新北市議員陳偉杰、王威元、葉元之、江怡臻、廖先翔等5人今（28）日在新北市議會前召開「新北2018班 首次爭取連任」記者會，前高雄市長韓國瑜也到場力挺。儘管這場定調為記者會，但仍有很多韓粉自發前往支持，活動結束時，更有韓粉上前要簽名，並高喊「韓國瑜我愛你！我要嫁給你！」。

▲國民黨新北市議會2018班五名尋求首次連任的市議員參選人江怡臻、葉元之、陳偉杰、王威元、廖先翔10/28舉行連任就中會，前高雄市長韓國瑜再度為五人站台。（圖／記者湯興漢攝）

整場記者會大約上午10點半開始，韓國瑜尚未到場前，就有不少韓粉在現場高舉國旗、身穿「韓先生來敲門」的衣服迎接，也有不少民眾向江怡臻等市議員表示，希望下次他們可以辦大一點，這樣子韓粉才能都來加油。看得出「韓流」威力仍在。

韓國瑜到場後，周遭的民眾高喊「韓國瑜！加油！」，韓粉更為了拍攝到韓國瑜，一度與現場攝影記者發生推擠現象。韓國瑜致詞時特別提到，青年強、台灣才會強；青年有出息，台灣才有出席，希望優質的年輕新血注入新北市議會，讓他們成功從新北2018班變為2022班。

▲韓粉拿出要給韓國瑜簽名 。（圖／記者崔至雲攝）

活動結束後，不少韓粉準備好韓國瑜《韓先生來敲門》一書來簽名，擠得現場水泄不通，新北市議會也怕人潮湧入，大門派兩名警衛站哨。韓國瑜在簽名同時，有民眾高喊「韓國瑜我愛你！我要嫁給你！」，另外則有人回應「不行啦！佳芬姐會生氣！」接著又有人回應「沒關係啊！佳芬粉第一愛！我們第二愛！」記者會現場多了不少小插曲。

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／記者湯興漢攝）