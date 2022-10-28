中油大林廠恐怖氣爆！陳其邁下令全面公安檢查　1周內交事故報告

記者賴文萱／高雄報導

高雄中油大林煉油廠昨日（27日）晚間發生大火，火光一度染橘夜空，高雄市長陳其邁在火警發生後也趕赴現場坐鎮，要求第三重油脫硫工廠全面停工，並對中油開罰530萬元。今（28）早晨其邁也立即召開晨會，會中進一步作出以下指示，要求中油對事故進行調查，事故調查報告於一周內提出，並請勞工局、環保局、工務局及經發局等針對中油大林廠全區進行全面公安檢查。

▲現場火勢猛烈。（圖／記者吳奕靖翻攝）

針對昨（27）中油大林煉油廠火警，陳其邁除昨晚第一時間趕赴現場外，今（28日）早即召開晨會，會中表示昨日市府已針對中油大林廠區祭出停工及最重罰，並進一步作出以下指示，要求中油對事故進行調查，事故調查報告於一周內提出。並請勞工局、環保局、工務局及經發局等針對中油大林廠全區進行全面公安檢查。

中油大林煉油廠第三重油脱硫工廠高溫區在27日晚間突然起火燃燒，火勢相當猛烈，熊熊火光一度將天空染成橘色。附近居民表示，一開始先是聽到一聲巨響，接著窗戶開始搖晃，本來以為是打雷或地震，開窗後才發現是火警。陳其邁抵達現場坐鎮後，不少居民聚集在門口大聲抗議，「我們都怕得要死」，甚至將他攔下表達訴求，要求中油大林煉油廠停工，或是讓居民遷村。

對此，陳其邁表示，火勢已在28日凌晨0時45分左右獲得控制，只剩餘火在燃燒，已無危險，高雄市政府已要求第三重油脫硫工廠全面停工，並重罰530萬元，確保安全無虞之後才可以復工。

▼▲陳其邁前往現場坐鎮。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）