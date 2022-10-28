北市「三腳督」選情纏鬥　「這2人」預測當選率逐漸拉近

▲黃珊珊、陳時中、蔣萬安。（合成圖／ETtoday資料照）



實習記者李密／台北報導

九合一選舉進入倒數29天，競爭激烈的台北市長之爭依舊呈現「三腳督」狀態。根據《網路溫度計》網站進行六都選舉調查顯示，最新預測當選率國民黨候選人蔣萬安38.5%為最高，民進黨候選人陳時中以33.8%緊追在後，無黨籍參選人黃珊珊27.7%位居第三。

▲黃珊珊、陳時中預測當選率拉近。（組合圖／記者周宸亘、林敬旻攝）



台北市長選情膠著，直到現階段仍處於「麻花狀」態勢。根據《網路溫度計》網站調查顯示，蔣萬安預測當選率38.5%位居第一，陳時中33.8%暫居第二，黃珊珊落後兩人，僅27.7%。不過，與十月初相比，陳時中35.4%、黃珊珊26.5%，兩人差距為8.9個百分點。現差距為6.1個百分點，可見黃珊珊與陳時中的距離逐漸縮小。

此外，在六都其他預測當選率調查中，新北市以國民黨候選人侯友宜56.8％領先，民進黨候選人林佳龍43.2％；桃園市國民黨候選人張善政40.4％居第一，民進黨候選人鄭運鵬34.0％，無黨籍候選人鄭寶清13.3％，民眾黨候選人賴香伶12.2％。



台中市則以國民黨候選人盧秀燕58.6％領先民進黨候選人蔡其昌41.4％。台南市民進黨候選人黃偉哲49.5％，國民黨候選人謝龍介35.0％。高雄市民進黨候選人陳其邁獲最高預測當選率61.5％，國民黨候選人柯志恩38.5％暫居第二。