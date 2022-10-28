　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

燒肉店「親親五花肉」讓紀念日慘變分手Day　內向男後悔：能挽回嗎

烤肉,燒烤,飲食,餐廳,聚餐,吃飯（圖／CFP）

▲燒肉店舉辦「親親10秒送五花肉」，竟害他慶祝紀念日遭分手。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／趙蔡州報導

價值觀、性格相差很大的男女交往，恐會有許多的事物要磨合。一名男網友表示，他日前與女友去吃燒肉慶祝紀念日，原本吃得很開心，氣氛也很融洽，不料店家後來舉辦「親親10秒送肉」活動，讓內向的他情緒失控，場面搞到異常尷尬，女友回家後也提議分手，「我還有機會挽回她嗎？」

原PO在Dcard表示，他日前為了慶祝紀念日，帶女友去吃燒肉大餐，兩人原本吃得很開心，氣氛也很融洽，女友也相當滿意，但他沒有料想到的是，店家這天剛好有舉辦活動，親親10秒就送1份五花肉，「因為女友本身是一個很外向、很愛參加活動的女生，所以她看到這個活動就很想參加」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，自己個性內向很怕群眾目光，在生活中也是那種很邊緣、毫無存在感的人，儘管他以前曾經答應女友會配合，這次必須在陌生人面前親10秒，讓他實在覺得沒有辦法，因此趕緊告訴店員跟女友「我不想」，但女友始終不肯放棄一直勸他，甚至不惜使出撒嬌戰術。

原PO最後還是拉不下臉，後來甚至被女友「盧」到情緒暴走，在餐廳直接大聲說「你能不能不要每次都叫我陪你一起參加活動啊，我覺得很丟臉」，瞬間引起所有人眼光，女友之後就沒再要求他參加，而是在吃完飯各自回家後，傳訊息提議分手，「我還有機會挽回她嗎，我現在思緒好亂，好難受」。

▲▼燒肉店「親親五花肉」害他紀念日被分手　內向仔急問：還有機會嗎？。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO與女友各自回家後，女友傳訊息提議分手。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「我覺得很丟臉這句話，連我這個路人聽到也覺得很傷人唉」、「沒救了，你把她的火滅了，原本你應該有更好的方法可以處理的」、「其實根本沒人在乎你親你女友唉，你自我意識過盛了吧，以為大家都在看喔」。

也有人說「你們這樣，以後當朋友也不會有交集啦」、「罪過的五花肉」、「你們就是不合適阿，一冷一熱的」、「我覺得，是她意識到你們真的不適合這樣而已，這件事情只是剛好點燃你們積累的所有不滿」、「你大聲吼她，吼到旁邊的人都聽到就不丟臉喔，被分剛好」。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►韓國「集中＋顯瘦」內衣特價了！舒適好穿　CP值爆高

ET快訊
中油煉油廠深夜大火「傳爆炸聲」！住戶聽巨響嚇壞
威力彩2.1億一注獨得！獎落這縣市
「我妹妹說她照顧得很想死！」台灣長照家庭圖鑑凸顯無奈慘況
台中桶屍案「金錢豹紅牌酒店女」首曝光　見媒體狂奔

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

燒肉店「親親五花肉」讓紀念日慘變分手Day　內向男後悔：怎挽回

影／超硬派禮物！　北漂青年翻背包　發現阿公偷塞扳手

影／手機壞掉又想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

北車K區地下街經營權爆招標弊案　誠品「違約再投標」竟通過審查

影／見毒蘑菇奶音喊：危險！　萌弟小手護爸阻止摸

影／嬤早上洗澡、床單1個月換洗 孫聽完狂念：髒兮兮！

彰化寶雅翻版！人行道「違停塞一整排」封印車格　他嘆守法都呆子

影／3男合唱《下輩子》　聲林歌手溫柔嗓音展現完美和聲

快訊／12~17歲可打莫德納次世代！北市明起開放預約

百元鹹酥雞「整袋好料」加爆！他邊吃邊嫌…饕客求地點：佛心老闆

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

咪妃公開「懷孕到生產」總花費　小孩還沒出生「先噴18萬！」

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」　揮拳痛逮17歲偷車賊

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝　校方懲處出爐(更)

停紅燈拿啤酒猛灌！　嗆警：每個人都有習慣

大雨天驚見水溝噴泉　男淋成落湯雞崩潰破音

燒肉店「親親五花肉」讓紀念日慘變分手Day　內向男後悔：怎挽回

影／超硬派禮物！　北漂青年翻背包　發現阿公偷塞扳手

影／手機壞掉又想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

北車K區地下街經營權爆招標弊案　誠品「違約再投標」竟通過審查

影／見毒蘑菇奶音喊：危險！　萌弟小手護爸阻止摸

影／嬤早上洗澡、床單1個月換洗 孫聽完狂念：髒兮兮！

彰化寶雅翻版！人行道「違停塞一整排」封印車格　他嘆守法都呆子

影／3男合唱《下輩子》　聲林歌手溫柔嗓音展現完美和聲

快訊／12~17歲可打莫德納次世代！北市明起開放預約

百元鹹酥雞「整袋好料」加爆！他邊吃邊嫌…饕客求地點：佛心老闆

他洗澡一開水龍頭「鮮紅血水」狂噴　浴室秒變兇案現場

燒肉店「親親五花肉」讓紀念日慘變分手Day　內向男後悔：怎挽回

護理師吃洋芋片突見「袋內異物」！拿起細看嚇壞：是人的手指？

新北警偷發女友私密照！嗨喊「林口騷貨」下場超慘

影／超硬派禮物！　北漂青年翻背包　發現阿公偷塞扳手

俄軍佔村查戶口一看大笑「抓到總統」　他跟澤倫斯基同名同姓

跨越海峽雲端沙龍　兩岸青年逐夢未來

影／手機壞掉又想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

大林廠開爐「油料沒進就氣爆」！居民求陳其邁停工：我們怕得要死

北車K區地下街經營權爆招標弊案　誠品「違約再投標」竟通過審查

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

生活熱門新聞

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

11月運勢出爐！命理師點名「2生肖」財運旺翻

周末後恐海陸警連發　有望放颱風假

百元鹹酥雞蒜頭加爆！饕客跪求地點

想回職場！5年外送員爆「棄跑潮」苦笑了

停車場遭違停封印　他嘆守法都笨

「聖火玉尊」不紅了？留言推爆1人：清流

淘寶衣不到200元「台人卻賣680元」！她嗆盤子才買

彰化夜市爌肉飯歇業　夫妻倆出面致謝

結帳手機壞　她拿巨大載具店員笑歪

「我妹妹說她照顧得很想死！」台灣長照家庭圖鑑凸顯無奈慘況

嬤早上洗澡、1個月換床單　孫狂念髒

地下街弊案　誠品違約再投竟過審

娶到賺到！有「這3星座老婆」超幸福　摩羯女＝完美賢妻

更多熱門

相關新聞

愛愛偷拔套！女友氣分手　他：又沒留體內

愛愛偷拔套！女友氣分手　他：又沒留體內

情侶難免會想要有肌膚之親，多數人沒有生子計畫，會做好避孕措施。但一名網友表示，聽說愛愛不戴保險套很舒服，他想要嘗試看看，就在某次嘿咻時偷偷拿掉套子，事後女友發現氣得要分手，他傻眼問「有沒有這麼誇張？」文章一出隨即被砲轟「活該！」

不滿女友提分手　外籍生性侵5次二審判決曝

不滿女友提分手　外籍生性侵5次二審判決曝

6間單身友善餐廳

6間單身友善餐廳

公益路10年「鹽選燒肉」悄卸招　吃貨點出撐不下去主因

公益路10年「鹽選燒肉」悄卸招　吃貨點出撐不下去主因

18歲男撂2屁孩「雙刀逼問分手原因」　警出重手解危

18歲男撂2屁孩「雙刀逼問分手原因」　警出重手解危

關鍵字：

分手燒肉

讀者迴響

熱門新聞

女星錄影1hr才認「有發燒」！徐乃麟變臉

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

中油煉油廠深夜火警　住戶聽巨響嚇壞

台中桶屍案　酒店女列被告首曝光

新北男墜樓亡　哥哥才聊過電話

即／威力彩2.16億一注獨得！獎落高雄市

全聯超級週年慶「買1送1」史上最殺

即／高雄8樓華廈起火傳受困　消防救出3人

大媽團翻拍「老年版《甄嬛傳》」爆紅！官方要求下架

黃子佼買好愛馬仕「等Lulu親取」　曝砸重金原因認：變了

高雄晚間銀樓遭搶！嫌犯徒步逃逸中

人妻窩保全懷裡：心裡和生理都舒服　夫怒告

高雄工廠深夜火警！5消防分隊灌救中

台灣清水健是他！「超猛外型曝光」女優超愛

BIGBANG太陽刪光IG「大頭貼改全黑」！

更多

最夯影音

更多
普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半
彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面