燒肉店「親親五花肉」讓紀念日慘變分手Day　內向男後悔：怎挽回

▲燒肉店舉辦「親親10秒送五花肉」，竟害他慶祝紀念日遭分手。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／趙蔡州報導

價值觀、性格相差很大的男女交往，恐會有許多的事物要磨合。一名男網友表示，他日前與女友去吃燒肉慶祝紀念日，原本吃得很開心，氣氛也很融洽，不料店家後來舉辦「親親10秒送肉」活動，讓內向的他情緒失控，場面搞到異常尷尬，女友回家後也提議分手，「我還有機會挽回她嗎？」

原PO在Dcard表示，他日前為了慶祝紀念日，帶女友去吃燒肉大餐，兩人原本吃得很開心，氣氛也很融洽，女友也相當滿意，但他沒有料想到的是，店家這天剛好有舉辦活動，親親10秒就送1份五花肉，「因為女友本身是一個很外向、很愛參加活動的女生，所以她看到這個活動就很想參加」。

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他表示，自己個性內向很怕群眾目光，在生活中也是那種很邊緣、毫無存在感的人，儘管他以前曾經答應女友會配合，這次必須在陌生人面前親10秒，讓他實在覺得沒有辦法，因此趕緊告訴店員跟女友「我不想」，但女友始終不肯放棄一直勸他，甚至不惜使出撒嬌戰術。

原PO最後還是拉不下臉，後來甚至被女友「盧」到情緒暴走，在餐廳直接大聲說「你能不能不要每次都叫我陪你一起參加活動啊，我覺得很丟臉」，瞬間引起所有人眼光，女友之後就沒再要求他參加，而是在吃完飯各自回家後，傳訊息提議分手，「我還有機會挽回她嗎，我現在思緒好亂，好難受」。

▲原PO與女友各自回家後，女友傳訊息提議分手。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「我覺得很丟臉這句話，連我這個路人聽到也覺得很傷人唉」、「沒救了，你把她的火滅了，原本你應該有更好的方法可以處理的」、「其實根本沒人在乎你親你女友唉，你自我意識過盛了吧，以為大家都在看喔」。

也有人說「你們這樣，以後當朋友也不會有交集啦」、「罪過的五花肉」、「你們就是不合適阿，一冷一熱的」、「我覺得，是她意識到你們真的不適合這樣而已，這件事情只是剛好點燃你們積累的所有不滿」、「你大聲吼她，吼到旁邊的人都聽到就不丟臉喔，被分剛好」。

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