　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

愛愛偷拔保險套！女友氣炸分手　他白眼「又沒留體內」被轟爆

▲▼性侵,上床,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲原PO在愛愛時偷拔保險套。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶難免會想要有肌膚之親，多數人沒有生子計畫，會做好避孕措施。但一名網友表示，聽說愛愛不戴保險套很舒服，他想要嘗試看看，就在某次嘿咻時偷偷拿掉套子，事後女友發現氣得要分手，他傻眼問「有沒有這麼誇張？」文章一出隨即被砲轟「活該！」

原PO在臉書「靠北女友2.0」發文表示，周邊的朋友都說，色色的時候不戴保險套，感覺特別不一樣。他聽到後就趁晚上和女友滾床單的時候，偷偷把保險套拿掉，結果對方發現後氣得要求分手。可是他不認為自己有錯，說「有沒有這麼誇張啊？？又沒留體內」，還搭配翻白眼的表情符號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲憂鬱,害怕（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲原PO氣得提出分手。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

文章曝光後不少人都看傻眼，表示「尊重兩字需要人教嗎」、「被分手也剛好吧？ 如果一發入魂直接中獎，你先捫心自問會不會負責吧」、「人就是被感覺害死的」、「健康教育是不是要重看」、「你有打算當爸爸的準備了嗎？你懂不懂什麼叫尊重」、「她沒告你已經很客氣了」、「被分手你活該」。

不過上床不該偷偷取下保險套，不只涉及尊重問題，在澳洲可真的有可能會犯法。去年澳洲首都特區（ACT）就正式拍板通過修訂法案，將在性行為中未經過對方同意取下保險套的行為，視為違法，須面對刑事責任，且等同於性侵。當時推動這項法案的伊莉莎白李（Elizabeth Lee）就說，在性行為的過程中偷拔套是令人髮指的行為，它在最親密的時刻侵犯了身體自主權，對受害者將會產生身體、精神以及情感上的傷害。

ET快訊
快訊／楊植斗腦著地重摔　親曝身體狀況
金門大橋將通車！縣府：加速推動「金廈大橋」
快訊／高雄2機車猛烈互撞　短褲妹頭部重創送醫不治
ET民調／新竹「雙虹」激戰！高虹安支持度37.8%居冠
快訊／下班注意！台鐵爆死傷事故　民眾入侵軌道遭區間車撞上
快訊／台中桶屍身分曝！死者女友2年未繳租金竟成藏屍地
獨／台中驚悚桶屍案！鄰居曝「半夜淒厲狗螺聲」
台中桶屍水泥塊冒出「戴表男性左手」　警帶回輕熟女調查

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男友壞壞太快結束！妹子「脫口1句」隔天被封鎖：有很過分嗎

下班注意！民眾入侵軌道遭區間車撞上　台鐵「嘉義-南靖」誤點

愛愛偷拔保險套！女友氣炸分手　他白眼「又沒留體內」被轟爆

正妹女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁！真相綠慘了

週末起連迎5天暴雨！半個台灣「紫到發黑」　明晚北部先迎雨

退審會明舉行！逾20所私中面臨退場　教長透露：已有5校解散

9歲被迫嫁人「聘金是哥哥的學費」！展望會資助女孩上學阻止童婚

超視播HBL違反運動賽事贊助規定　NCC開罰20萬

疫後解封！第九屆台越觀光會議府城登場　珍奶、愛玉成焦點

新北第6選區／李正皓、張嘉玲辦派對　邀大小朋友過萬聖節

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

蕾菈補辦婚禮！甜喊：是湯太太了 自創情歌送老公...湯宇激動爆哭

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

撞擊畫面曝！三峽雙載機車緊貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

2車雨中競飆！副駕妻嚇傻　跑車打滑自撞「沒保險慘了」

楊丞琳率12人飆刀群舞　一鏡到底練習室曝光！

男友壞壞太快結束！妹子「脫口1句」隔天被封鎖：有很過分嗎

下班注意！民眾入侵軌道遭區間車撞上　台鐵「嘉義-南靖」誤點

愛愛偷拔保險套！女友氣炸分手　他白眼「又沒留體內」被轟爆

正妹女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁！真相綠慘了

週末起連迎5天暴雨！半個台灣「紫到發黑」　明晚北部先迎雨

退審會明舉行！逾20所私中面臨退場　教長透露：已有5校解散

9歲被迫嫁人「聘金是哥哥的學費」！展望會資助女孩上學阻止童婚

超視播HBL違反運動賽事贊助規定　NCC開罰20萬

疫後解封！第九屆台越觀光會議府城登場　珍奶、愛玉成焦點

新北第6選區／李正皓、張嘉玲辦派對　邀大小朋友過萬聖節

鄭州男17樓垂降「斷繩摔死」　受不了清零封控想去買物資

快訊／拜票後腦著地重摔　楊植斗親曝身體狀況：還有點不適會再回診

我國首位！　中信銀總經理拿下「亞太年度CEO」

農委會聯手貿協在美推廣石斑魚　米其林名廚料理驚豔舊金山

兄弟季後賽首戰僅5位PS還沒峮峮惹怒球迷　經紀公司發聲了

高虹安遭控違法兼職！柯文哲：與綠營不同路就被捅　絕對有下個受害者

87樂團徵選新主唱！艾成生前暖舉曝光「助美籍製作人取就業金卡」

林彥汝曝新北賣場哺乳室「太恐怖」　餵奶到一半被開門：明明鎖了

台東孕婦未治療高血壓　癲前症險奪胎兒命

閒置地下商場變商辦！格局最小30坪　符合1條件「3年不漲租」

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

生活熱門新聞

娶到賺到！有「這3星座老婆」超幸福　摩羯女＝完美賢妻

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

RSV入侵幼兒園！醫示警：患者比新冠多

公司15人輪掃廁所　OL嗆：我是來工作

確診死亡遺體解剖　發現驚人結果

等12年！交長拍板　國內首座大型跨海「金門大橋10/30通車」

土妹畢業後變超正！男同學回頭猛追她1招反制

連迎5天暴雨！半個台灣紫到發黑

颱風估明生成　這3地大雨躲不掉

比扯鈴還扯！給錯車牌「要自己找人換」　監理所認錯「加強訓練」

台海打起來「這些人首批被徵召」！不見1年義務役士兵

嬤賣花1束百元　他等找錢見整疊千元鈔

監理站給錯車牌「櫃台竟冷回4句」　萬人罵翻

狂盯新包裝　他見「迷客夏改名了」驚呆！

更多熱門

相關新聞

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

「沒想過這麼剛好一次就懷孕！」一名男網友炸綠光表示，女友是個正妹同事，追超久才答應跟原PO交往，殊不知第一次啪啪就懷孕，正當兩人籌備婚事時，媽媽見女友5個月孕肚後，竟表示「不像是懷5個月...除非是雙胞胎？」事後女友也坦承孩子非原PO的，八點檔戲碼讓網友看傻，「笑死，你相信嗎？」

女友沒錢硬要換房！「媽跑來找他」神展開

女友沒錢硬要換房！「媽跑來找他」神展開

快交屋了！他的「新女友媽想看」慘了

快交屋了！他的「新女友媽想看」慘了

女友「前戲剛做完」睡了！他深夜忍到崩潰

女友「前戲剛做完」睡了！他深夜忍到崩潰

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

關鍵字：

保險套愛愛女友分手

讀者迴響

熱門新聞

逃出柬埔寨「IG網美」下海拍大尺片！　全裸宣傳照曝光

IG網美逃出柬埔寨回台拍AV！網掀戰　本尊回應了

逾60年沒洗澡！　「世上最髒的人」病逝享耆壽94歲

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

娶到賺到！有「這3星座老婆」超幸福　摩羯女＝完美賢妻

周湯豪3對3夜歡！貼身新伴綠毛妹是女偶像

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

台灣清水健是他！「超猛外型曝光」女優超愛

小隻馬嫁巨人尪　被問會痛嗎霸氣回應

RSV入侵幼兒園！醫示警：患者比新冠多

「爸爸今晚就會走了…」小一妹1句話讓護理師心碎

三峽軍卡輾斃母女！肇事上兵無保飭回理由曝

公司15人輪掃廁所　OL嗆：我是來工作

確診死亡遺體解剖　發現驚人結果

更多

最夯影音

更多
夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥
《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面