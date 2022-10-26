愛愛偷拔保險套！女友氣炸分手　他白眼「又沒留體內」被轟爆

▲原PO在愛愛時偷拔保險套。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶難免會想要有肌膚之親，多數人沒有生子計畫，會做好避孕措施。但一名網友表示，聽說愛愛不戴保險套很舒服，他想要嘗試看看，就在某次嘿咻時偷偷拿掉套子，事後女友發現氣得要分手，他傻眼問「有沒有這麼誇張？」文章一出隨即被砲轟「活該！」

原PO在臉書「靠北女友2.0」發文表示，周邊的朋友都說，色色的時候不戴保險套，感覺特別不一樣。他聽到後就趁晚上和女友滾床單的時候，偷偷把保險套拿掉，結果對方發現後氣得要求分手。可是他不認為自己有錯，說「有沒有這麼誇張啊？？又沒留體內」，還搭配翻白眼的表情符號。

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▲原PO氣得提出分手。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

文章曝光後不少人都看傻眼，表示「尊重兩字需要人教嗎」、「被分手也剛好吧？ 如果一發入魂直接中獎，你先捫心自問會不會負責吧」、「人就是被感覺害死的」、「健康教育是不是要重看」、「你有打算當爸爸的準備了嗎？你懂不懂什麼叫尊重」、「她沒告你已經很客氣了」、「被分手你活該」。

不過上床不該偷偷取下保險套，不只涉及尊重問題，在澳洲可真的有可能會犯法。去年澳洲首都特區（ACT）就正式拍板通過修訂法案，將在性行為中未經過對方同意取下保險套的行為，視為違法，須面對刑事責任，且等同於性侵。當時推動這項法案的伊莉莎白李（Elizabeth Lee）就說，在性行為的過程中偷拔套是令人髮指的行為，它在最親密的時刻侵犯了身體自主權，對受害者將會產生身體、精神以及情感上的傷害。