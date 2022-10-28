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大林廠重新開爐「油料沒進就氣爆」！陳其邁揭原因：將重罰並停工

記者許展溢、柯振中／高雄報導

高雄中油大林煉油廠27日深夜發生氣爆火警，第三重油脱硫工場高溫區起火燃燒，火勢十分猛烈。對此，高雄市長陳其邁出面說明，該廠正在進行歲修，加壓氫氣的過程中，發生氫氣燃燒的情況，造成管線內殘餘的油氣燃燒，進而導致火警，將祭出重罰，並勒令全面停工，等到確認安全無虞再行復工。

▲▼恐怖火警。（圖／民眾提供）

▲事件發生的當下，現場冒出恐怖火光，讓附近居民相當驚慌。（圖／民眾提供）

陳其邁表示，該工廠正在進行歲修，重新開爐加壓氫氣，施工過程中因為氫氣燃燒，造成管線內殘餘的油氣燃燒，導致火警發生，並無硫化氫的成分燃燒，剩下管線的燃氣在燃燒，火勢已得到控制，等到剩下的燃料燒完，火勢就會結束，這是救災的SOP，一切都按照SOP進行。

▼高雄中油煉油廠氣爆起火，陳其邁揭原因，該廠正在歲修，加壓氫氣過程中不慎燃燒，造成管線內殘餘的油氣跟著燃燒，才導致火警發生。（圖／記者許展溢翻攝）

▲▼高雄中油煉油廠氣爆起火，陳其邁揭原因。（圖／記者許展溢翻攝）

陳其邁提到，目前沒有安全上的疑慮，但針對這件事情，高雄市府包括勞工局、環保局等局處，都會給予最重的處分，要求該工廠全面停工檢查，等確認安全無虞才會准予復工。

至於罰款的部分，陳其邁說明，環保局、勞工局都會祭出最重的處分，開罰500萬、30萬。陳其邁也呼籲，中油要深刻檢討，不應在工安的部分有任何閃失，尤其是附近居民，長期因為工安事件感到恐慌，發生這種工安事件，中油責無旁貸。

▼陳其邁到場坐鎮，同時揭露氣爆原因，將祭出最重處分。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼陳其邁到場坐鎮。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳其邁說，大林浦與中油是鄰居，長期以來發生工安事件，讓居民都有安全上的疑慮，對過去的事件心有餘悸，也有里長來拜託全面停工，等到確保安全再復工。

此外，附近居民還提到「遷村」的議題，陳其邁指出，目前進入選舉期間，選舉後會立刻啟動遷村的程序，這也是大林浦居民的共識，當然也希望能有更好的條件，讓當地居民住在更好的環境當中。

▲▼中油大林煉油廠恐怖火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲中油大林煉油廠發生氣爆火警，火勢相當驚人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

環保局初步釐清，該廠的加氫脫硫程序（M17）正在開爐，26日開始建壓爐，建壓到130公斤時，疑似冷空氣發生氣爆，而設備內容物為氫氣氣體，進而發生燃燒。

▼當時氣爆發生，有居民聽到巨響、窗戶搖動，還以為是打雷、地震。（圖／民眾提供）

▲▼恐怖火警。（圖／民眾提供）

環保局提到，中油大林廠近一年來發生的違規事件高達4次，包含燃燒塔為反操作、設備元件洩漏或火災事故等，因為現場爆炸產生大量黑煙，將重罰500萬，目前環境量測無異常高值，GC/MS及FTIR均未發現異常圖譜，將持續在現場、下風處監測空氣品質。

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