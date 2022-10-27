快訊／中油煉油廠深夜火警「傳爆炸聲」！住戶聽巨響嚇壞：以為是打雷

記者賴文萱、許宥孺、柯振中／高雄報導

高雄市小港區中林路27日發生恐怖火警，中油大林煉油廠因不明原因起火，火勢相當恐怖，消防局獲報後，派出23車共48人前往灌救。附近住戶表示，起初聽到巨響、窗戶開始搖晃，原先以為是打雷、地震，開窗後才發現是火警。目前火勢仍在搶救當中，詳細起火原因仍待釐清。

高雄市長陳其邁表示，目前消防局、環保局以及勞工局人員已經趕往現場，初步清查沒有人員受傷、受困，救災工作仍在持續當中。

▼高雄中油大林煉油廠發生恐怖火警，附近住戶聽到巨響嚇壞。（圖／翻攝網路）



陳其邁說，初步了解這場火警不影響地下工業管現，經發局管現安全辦公室也會持續追蹤狀況，市府也正在監測、救災當中，若有新消息會第一時間更新。

▲▼高雄中油大林煉油廠發生恐怖火警，附近住戶聽到巨響嚇壞。（圖／民眾提供）



對此，中油大林廠回應，大林煉油廠第三重油脱硫工場高溫區發生起火，目前得之人員都平安，火勢仍在控制當中，至於起火原因為何，仍待進一步調查。

▲▼中油大林煉油廠恐怖火警，消防人員仍在持續救災當中。（圖／記者吳奕靖翻攝）



消防局表示，接獲民眾報案後，立即派遣了18車共40人前往現場，途中看見了大量濃煙直竄天際，現場指揮官於是請求支援，局方也立刻加派人車前往。

▲▼中油大林煉油廠恐怖火警，住戶深夜聽到巨響，還以為是地震。（圖／記者吳奕靖翻攝）



消防局說明，現場於第三重油脫硫工場燃燒硫化氫，消防人員仍在搶救當中，局長王志平、市府相關局處首長也已前往現場指揮搶救。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完