中油煉油廠起火狂燒！陳其邁到場坐鎮　環保局發布空品示警

▲陳其邁到場坐鎮。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者吳奕靖、賴文萱、柯振中／高雄報導

高雄市小港區中林路27日深夜發生火警，大林煉油廠第三重油脱硫工場高溫區起火燃燒，火勢相當猛烈。高雄市長陳其邁得知訊息，全程進行掌握，深夜11點35分抵達現場坐鎮。此外，環保局表示，目前小港區主要為東北風，下風處空品沒有受到影響，民眾盡量待在室內減少外出，若需要外出務必戴好口罩。深夜火勢得到控制，至於詳細案發原因為何，仍待火調人員釐清。

第一時間有消息傳出，燃燒物質疑似是硫化氫，但後來經過釐清，廠房還沒進貨，現場燃燒的可能是「氫」，詳細燃燒物質仍待調查。據了解，硫化氫是無機化合物，正常是無色、易燃的酸性氣體，是急性劇毒物質，會有臭雞蛋的味道，吸入少量高濃度的硫化氫可能在短時間內致命，低濃度的硫化氫對眼睛、呼吸系統及中樞神經都有影響。

硫化氫不但有毒、具有腐蝕性，還能夠燃燒，目前相關單位仍在調查燃燒物質為何。

中油表示，疑似是工作人員重新開爐建壓時，油料還沒進入反應爐，就發生氣爆火警，當時還沒正式開始運作，所幸無人傷亡。目前火勢已得到控制，現場正在灑水降溫，管線的所有原料都已切斷，目前做好防護，等待殘氣燃燒完，火警狀況就能解除，詳細起火原因為何，仍待火調人員釐清。

陳其邁表示，該工廠正在進行歲修、加壓氫氣，施工過程中因為氫氣燃燒，造成管線內殘餘的油氣燃燒，導致火警發生，並無硫化氫的成分燃燒，剩下管線的燃氣在燃燒，火勢已得到控制，等到剩下的燃料燒完，火勢就會結束。

▼陳其邁到場指揮、坐鎮。（圖／記者吳奕靖翻攝）



針對這起火警，高雄市環保局也發布了「火警空品通知」，雖然目前小港區的主要風向為東北風，下風處空品沒有受到影響，空氣品質還好，只有PM2.5較高，提醒民眾盡量待在室內、減少外出，若有需要外出，務必戴好口罩，目前相關人員已到現場，持續監測周遭空品當中。

▼中油大林煉油廠起火燃燒，環保局空品示警。（圖／環保局）



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