快訊／高雄煉油廠「恐怖大火」！　陳其邁深夜發聲：持續搶災

記者曾羿翔／綜合報導



高雄小港區中林路27日深夜傳出大火，中油大林煉油廠因不明原因起火，火勢猛烈濃煙沖天，消防局派出23車共48人前往灌救。對此，陳其邁也在臉書指出，初步清查無人員受傷受困，持續搶災。



陳其邁於28日凌晨00:45更新臉書指出：第三重油脫硫工廠在歲修後，開爐氫氣重建加壓過程中起火，造成管線內油氣燃燒。目前火勢已控制，剩餘火燃燒，已無危險。市府要求第三重油脫硫工廠全面停工！調查報告立刻進行，一週內出爐。市府環保局、勞工局，並以最高罰重罰530萬元，要求安全無虞才可復工。

陳其邁表示，今晚22時35分，小港區中林路中油大林煉油廠火警，消防局、環保局、勞工局、警察局、林副市長第一時間已趕赴現場，消防局出動18車40人，已通報110、台電公司、自來水公司、勞檢處、環保局。

初步清查無人員受傷受困將持續搶災，陳其邁還說，初步了解不影響地下工業管線，經發局管線安全辦公室(OPS)持續追蹤狀況。高市府正監測、救災中，隨時更新消息。

煉油廠起火當下，有住在附近的居品表示，剛開始就聽到巨響，連窗戶開始搖晃，以為是打雷、地震，開窗後才發現是火警。目前詳細起火原因仍待釐清。

▼中油大林煉油廠恐怖火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

