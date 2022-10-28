「萬聖節王子」來了！超狂媽把兒扮成金童　迷你罐頭塔、紙扇Q爆

▲不給糖就搗蛋！（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者李芷萱／綜合報導

今年的萬聖節又要到了，許多父母也發揮創意幫兒女「改造」一番。一名媽媽就在網路上貼出幫兒子打扮成「金童」的照片，不只服裝，連妝髮、道具也超還原，可愛模樣馬上掀起網友熱烈討論，不但狂誇兒子很可愛，也大讚媽媽的創意實在太強，「家長們真的有用心」、「太可愛了啦！我可以」。

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▲▼妝髮造型都非常用心。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這名媽媽發文表示，「萬聖節來點不一樣的王子...金童，手持霸氣紙扇....搭配Q版的罐頭塔...」，從她放出的圖中可見，兒子身穿藍色的上衣，手拿紙扇，粉底則是選用白色，再畫上大大的黑眼圈和圓形紅色腮紅，看起來十分可愛。她同時還加碼放出去年萬聖節的照片，是幫兒子打扮成動畫《天外奇蹟》中的主角小羅，同樣也是造型和道具都非常的精緻還原。

▲▼迷你罐頭塔和紙扇做工相當精緻。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

超強的萬聖節裝扮也掀起網友討論，「罐頭塔的創意，媽媽用的造型好酷喔，超厲害的」、「好逼真，真的會嚇到」、「先收藏，我兒明年大班最後一年萬聖節，必須來點厲害的」、「萬聖節是媽媽的另類成果發表會」、「好強，好用心的媽媽」，也有媽媽看完直呼，要給小孩找沒有舉辦這種活動的幼兒園，「天阿，我兒子要讀沒有萬聖節活動的，不然是要搞死媽媽嗎？」

▲網友以前還曾把兒子扮成《天外奇蹟》的小羅（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）