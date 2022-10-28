新兵出任務！冒雨攻六十石山救援重機脫困　新警報到2日立功

▲2員警不畏豪雨落石，翻越整座山脈搜尋，終於見到受困山區的曾姓騎士。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮東里派出所警員郭駿育、實務訓練生鄭鋆翔於23日中午執行巡邏勤務時接獲報案，指曾姓男子騎著重機受困於六十石山下山產業道路且深陷泥濘，前方道路坍方已有落石，一旁就是陡峭懸崖，情況危急請求協助。

由於無法得知確切位置，在值班員警以定位方式得知受困位置後，2名新進員警不畏豪雨及山區落石，從竹田路段上山翻越整座山脈趕赴現場，直到見到報案人向警方揮手示意，這才讓2員放下心中大石。

▲▼2員警合力一個推車頭一個拉車尾，費盡九牛二虎之力，終於將困在泥濘中的重機拉出。

就在下著大雨的深山小徑，2名員警合力一個推車頭一個拉車尾，費盡苦心及九牛二虎之力，終於將困在泥濘中的重機拉出，由於雨勢不斷，2員警擔心隨時會有意外狀況發生，員警開著警車當前導，終於平安將曾姓男子帶下山，前後歷經2個多小時。

據員警了解，44歲曾姓男子遠從新北騎乘黃牌重機車環島，行經台9線293公里時以為還有金針花可以觀賞，誰知花季已過，失望之餘下山時機車竟深陷泥濘，絕望的是道路前方已經崩塌。

▲警專39期畢業的實務訓練生鄭鋆翔（左），報到第二天就與前輩郭駿育完成艱鉅任務。

曾姓騎士得知此次前來協助救援的其中一名員警鄭鋆翔為剛下單位不到2日的實訓生，十分驚訝不斷嘉許；非常慶幸在員警的冒雨搶救下順利脫困，並表示要寫信給1999感謝。

玉里分局分局長温基興表示，實訓生不久後就會正式加入警界的陣容，期許及勉勵在學長、學姊的經驗傳承下，把握學習機會成為警界中堅。