貪快逆向超車害重機騎士撞斷腿　女駕駛認錯：以為他應該會閃

▲女駕駛逆向超車，撞上大型重機，害騎士摔斷腿。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、翁子皓／台東報導

陳姓女子昨（24）日下午3時20分許駕駛小客車，行經台東縣東河鄉台11線郡界段直線路段時，跨越雙黃線超車，撞上對向潘姓男子所駕駛的紅牌大型重機，導致對方左腿骨折。陳女表示，自己當時逆向超車，想說對方應該會閃，不料卻迎頭撞上，「都是我的錯。」

48歲陳女在台東縣東河鄉台11線逆向超車，結果撞上20歲潘姓男子所駕駛的紅牌大型重機，這起事故還波及到停放路邊的另台小客車，導致該車左側車門毀損。潘男被撞後意識清楚，但左腿骨折，送台東市醫療院所治療。陳女經呼氣酒測無酒駕情事，潘男則將委託醫院抽血檢測。

▲路旁車輛遭波及，左車門凹陷毀損。（圖／記者楊漢聲翻攝）

陳女在事後表示，她為了貪快，逆向超車，當時她有看到潘男的紅牌大型重機，想說對方應該會閃，結果對方沒有，直直朝她的方向過來，結果撞上，她感到很抱歉，都是她的錯。

成功分局表示，超車意外的發生，主要來自駕駛人不當的標誌標線觀念，以及對超車路線和時機，作出錯誤的判斷。會劃設雙黃實線禁止超車的路段，多有路幅、視野狹窄，或是鄰近路口、社區等避險考量，駕駛人不應該看到對向無車就貿然超車，導致事故的發生。

警方表示，若肇事汽車涉及違規超車行為，將依道路交通處罰管理條例予以舉發。

▲警消到場救援斷腿的潘姓重機騎士。（圖／記者楊漢聲翻攝）