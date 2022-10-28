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外遇性愛片被發現！妻氣炸鬧離婚...他1舉動「態度秒轉」：更愛我

▲▼男女,床,腳,性愛示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

▲原PO偷吃被抓，老婆氣到鬧離婚。（圖／達志影像／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

婚姻生活中，多數人最禁忌的應該就是另一半有外遇，也往往都會造成感情的巨大裂痕。近日有網友在《匿名公社》表示，自己外遇被妻子抓包，本來氣炸鬧到要離婚，態度卻突然大改變，讓他當場愣住。

原PO一開頭就自首，自己偷吃不是第一次，「只是之前的沒被抓到而已」，不過這次相對嚴重，因為原PO常藉口出差不回家，去小三家過夜，「小三年輕又漂亮，是女大生，來我公司實習認識的」，但原PO沒想到，自己跟小三的性愛影片竟然被老婆發現。

原PO坦承，為了兩個兒子，沒辦法馬上離婚，小三知道這件事後，不只馬上跟原PO分手，「她還打給我老婆告狀，講出更多的事，包含我怎麼欺騙老婆的，都全講出來」，原PO雖然相當心碎，「女友真的很狠心，把我家庭破壞掉就想走」，但還是決定趕緊安撫老婆，「她一開始吵著要離婚，我有挽留但沒用，後來就連續吵了兩個多月吧！」

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正當原PO想通，自認是自己的錯，決定同意離婚，「兩個小孩她要我也給，我也把我的透天房子給她」，沒想到老婆卻突然原諒了，不但不再提離婚，「她對我比以前更好，好到我懷疑人生」，甚至還檢討起自己沒顧及原PO感受，才會讓原PO外遇。

此舉讓原PO相當驚訝，雖然老婆偶爾還是會擺個臭臉，但跟原PO家人相處都很好，「我媽媽知道我外遇錯在先，也對我老婆更好了，以前還會有爭執，現在我媽都讓著她。」貼文一出，許多網友在底下留言，「沒懷疑女友跟老婆可能是一路的嗎」，「留在身邊的人真的要好好珍惜」，「老婆或許是最大贏家」等引起討論。

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