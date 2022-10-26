　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「發毒誓」負心會陽痿！他騙老婆假離婚　綠卡到手卻不回來

▲一名人夫以取得綠卡為由，要老婆跟他假離婚，結果事後卻反悔，拒不復婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名人夫以取得綠卡為由，要老婆跟他假離婚，結果事後反悔，拒不復婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／台中報導

阿正（化名）與小莉（化名）為夫妻，阿正以移民美國為由，要求小莉跟他假離婚，等到他去美國結婚並取得綠卡後，會回來把老婆接到美國去，還寫「與妻保證書」，表示辜負會「陽萎」，結果他取得綠卡後，竟拒絕回復結婚登記，而被小莉控告。一、二審法官都判決兩造婚姻關係仍屬存在，仍可上訴。

判決書指出，阿正在2015年1月間間，以移民美國為由，要求老婆跟他假離婚，他到美國後會找當地人結婚，等到取得綠卡後，再與小莉復婚，並幫她取得綠卡。

阿正為了取得老婆的信任，還簽下「與妻保證書」，內容提到，他對天發誓獲得美國公民後，須再與小莉再登記結婚，並讓她獲得美國身份，此外不得假戲真做或跟任何人有關係、交往、精神外遇、肉體外遇、一夜情，否則他將會一事無成陽萎。

小莉經不起老公一再的要求，又見老公以「與妻保證書」發誓，於是同意了老公的請求，在同年2月間簽訂離婚協議書。沒想到，阿正取得綠卡後，竟拒絕與小莉回復結婚登記，遭小莉控告。

小莉主張，2人是為了拿綠卡才離婚，欠缺離婚的真意，當時的證人是老公花6千元找來，也沒有親聞兩人有離婚的真意，所以離婚應屬無效。阿正則主張，2人婚姻爭吵不休，雙方無法忍受，確有離婚之意，他為了能儘速離婚才簽立「與妻保證書」，花6千元找證人簽名也是雙方同意，可見兩人均具有離婚之真意，離婚應屬有效。

一、二審法官都認為，雙方當時說好要讓阿正去美國取得綠卡，才協議假離婚，可見雙方都沒有離婚的真意，所以兩人離婚協議書無效，判兩造間之婚姻關係仍屬存在，仍可上訴。

►天仁茗茶禮盒打8折！凍頂烏龍＋高山烏龍才1350元

ET快訊
超胸正妹「鏡頭前脫掉比基尼」！　黑男直擊1幕結巴了
快訊／等了12年　國內首座大型跨海「金門大橋周日通車」
玉兔懷孕「爆哭到吐血」！罹子癲前症　後悔晚生
快訊／成大女學生墜樓！　送醫不治
看新聞才知出事！　許維恩：懲處主管私下行為
「水門案」害數十車泡水　柯文哲認錯：我太沒同理心
快訊／新北某國中「國三少女墜樓」！　倒臥花圃昏迷
快訊／楊植斗從台上摔下來！　頭部著地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

對13歲女摸胸辯打蚊子判無罪　二審查出「關鍵1hr」逆轉他慘了

比利時寄台男服飾有詭　竹聯幫南堂涉走私2千萬K毒10人落網

販毒集團自製毒品不夠賣　進口A4紙棧板藏K毒…警抄出367公斤

成大3個月內2學生墜樓亡！大一女宿舍墜落　家長見遺體崩潰

昨一夜沒回家、今缺席校外教學！蘆洲某國中少女墜樓「右腳變形」

北市楷模警假車禍詐保！　攜「抓車女友」賺外快買豪車...手段曝

氣女友不吃麵先買豆花！　男竟當街搬交通錐狂砸...判刑5月

快訊／台2線76K事故！貨車「載滿鴿子」對撞休旅　2人受傷送醫

專搭免費火車！短褲阿北被驗票就裝病　一年狂叫18趟救護車　

快訊／蘆洲某國中「國三少女墜樓」！倒臥花圃昏迷　送醫搶救中

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

蕾菈補辦婚禮！甜喊：是湯太太了 自創情歌送老公...湯宇激動爆哭

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

撞擊畫面曝！三峽雙載機車緊貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

2車雨中競飆！副駕妻嚇傻　跑車打滑自撞「沒保險慘了」

楊丞琳率12人飆刀群舞　一鏡到底練習室曝光！

對13歲女摸胸辯打蚊子判無罪　二審查出「關鍵1hr」逆轉他慘了

比利時寄台男服飾有詭　竹聯幫南堂涉走私2千萬K毒10人落網

販毒集團自製毒品不夠賣　進口A4紙棧板藏K毒…警抄出367公斤

成大3個月內2學生墜樓亡！大一女宿舍墜落　家長見遺體崩潰

昨一夜沒回家、今缺席校外教學！蘆洲某國中少女墜樓「右腳變形」

北市楷模警假車禍詐保！　攜「抓車女友」賺外快買豪車...手段曝

氣女友不吃麵先買豆花！　男竟當街搬交通錐狂砸...判刑5月

快訊／台2線76K事故！貨車「載滿鴿子」對撞休旅　2人受傷送醫

專搭免費火車！短褲阿北被驗票就裝病　一年狂叫18趟救護車　

快訊／蘆洲某國中「國三少女墜樓」！倒臥花圃昏迷　送醫搶救中

南大路最美綠廊　百年老校新竹國小通學步道啟用　

許維恩「整隻手伸進馬桶除垢」！王家梁看傻眼　她揭神祕含意：會賺錢

三峽軍卡2死車禍最新進度曝　六軍團：肇事上兵暫停駕駛勤務

改編韓女團超洗腦神曲！歌詞變「台灣特色小吃」　網笑噴：想吃湯包

超胸正妹「鏡頭前脫掉比基尼」畫面全播出！　黑男直擊超香1幕結巴了

台海緊張　他想搬去躲「1縣市」！見殘酷房價傻眼：來不及了

竹市玻工館　匯聚21位玻璃星光照亮藝術大道

等了12年！交長拍板　國內首座大型跨海「金門大橋10／30通車」

民進黨炒熱選情下周強攻「反黑金」　柯建銘：「三咖督」要衝破40%

對13歲女摸胸辯打蚊子判無罪　二審查出「關鍵1hr」逆轉他慘了

嚇死人！才剛說要煮魚頭湯　斷尾、無內臟魚突瘋狂抖動

社會熱門新聞

逃出柬埔寨「IG網美」下海拍大尺片！　全裸宣傳照曝光

三峽軍卡輾斃母女！肇事上兵無保飭回理由曝

獨／妻女遭軍卡輾斃　夫：不處理我做鬼抓他

「晚安小雞」直播被圍毆！4煞打人動機曝

型男法官曖昧人妻法官　掏天價和解金難善了

萬丹泥火山今年第3度噴發　村長：紅豆田全泡湯了

妻女慘遭軍卡輾斃　他崩潰：怎麼會沒看到

獨／輾斃母女　上兵老母祈求原諒

法官偷吃法官「高頻率開房」　學妹變小寶貝要價450萬

三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

三峽母女遭軍卡輾斃　肇事上兵嚇壞：對不起

18歲男下班騎機車遇劫　違停車害1死1重傷

即／屏東佳冬砍人！與鄰居口角竟釀1死3傷

快訊／國1「大貨車翻覆」　今早最新畫面曝

更多熱門

相關新聞

聯邦銀行4大神卡輕鬆賺爆回饋！

聯邦銀行4大神卡輕鬆賺爆回饋！

國門解禁，返台免隔離，悶好久終於可以出國，許多民眾迫不及待規劃旅遊行程，日本毫無懸念登上台灣人出國旅遊熱門選擇，加上日幣大幅貶值，在地物價相對比以往親民許多，民眾摩拳擦掌準備大玩一波，當然也要把握機會血拚一番。

媽媽出軌！她心疼嘆1句　網見內幕：別束縛她

媽媽出軌！她心疼嘆1句　網見內幕：別束縛她

他如廁一習慣讓排水孔積滿屎！妻崩潰訴離

他如廁一習慣讓排水孔積滿屎！妻崩潰訴離

劉雨柔開撕楊皓如！律師「拿離婚攻擊人」不可取

劉雨柔開撕楊皓如！律師「拿離婚攻擊人」不可取

尪外遇「全職媽媽想離婚」要孩監護權　律師吐真心話

尪外遇「全職媽媽想離婚」要孩監護權　律師吐真心話

關鍵字：

綠卡離婚假戲真做

讀者迴響

熱門新聞

逃出柬埔寨「IG網美」下海拍大尺片！　全裸宣傳照曝光

IG網美逃出柬埔寨回台拍AV！網掀戰　本尊回應了

逾60年沒洗澡！　「世上最髒的人」病逝享耆壽94歲

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

周湯豪3對3夜歡！貼身新伴綠毛妹是女偶像

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

娶到賺到！有「這3星座老婆」超幸福　摩羯女＝完美賢妻

台灣清水健是他！「超猛外型曝光」女優超愛

RSV入侵幼兒園！醫示警：患者比新冠多

「爸爸今晚就會走了…」小一妹1句話讓護理師心碎

三峽軍卡輾斃母女！肇事上兵無保飭回理由曝

公司15人輪掃廁所　OL嗆：我是來工作

確診死亡遺體解剖　發現驚人結果

海邊發現半裸女屍　竟是32萬粉絲女網紅

更多

最夯影音

更多
夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥
《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面