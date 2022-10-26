「發毒誓」負心會陽痿！他騙老婆假離婚　綠卡到手卻不回來

▲一名人夫以取得綠卡為由，要老婆跟他假離婚，結果事後反悔，拒不復婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／台中報導

阿正（化名）與小莉（化名）為夫妻，阿正以移民美國為由，要求小莉跟他假離婚，等到他去美國結婚並取得綠卡後，會回來把老婆接到美國去，還寫「與妻保證書」，表示辜負會「陽萎」，結果他取得綠卡後，竟拒絕回復結婚登記，而被小莉控告。一、二審法官都判決兩造婚姻關係仍屬存在，仍可上訴。

判決書指出，阿正在2015年1月間間，以移民美國為由，要求老婆跟他假離婚，他到美國後會找當地人結婚，等到取得綠卡後，再與小莉復婚，並幫她取得綠卡。

阿正為了取得老婆的信任，還簽下「與妻保證書」，內容提到，他對天發誓獲得美國公民後，須再與小莉再登記結婚，並讓她獲得美國身份，此外不得假戲真做或跟任何人有關係、交往、精神外遇、肉體外遇、一夜情，否則他將會一事無成陽萎。

小莉經不起老公一再的要求，又見老公以「與妻保證書」發誓，於是同意了老公的請求，在同年2月間簽訂離婚協議書。沒想到，阿正取得綠卡後，竟拒絕與小莉回復結婚登記，遭小莉控告。

小莉主張，2人是為了拿綠卡才離婚，欠缺離婚的真意，當時的證人是老公花6千元找來，也沒有親聞兩人有離婚的真意，所以離婚應屬無效。阿正則主張，2人婚姻爭吵不休，雙方無法忍受，確有離婚之意，他為了能儘速離婚才簽立「與妻保證書」，花6千元找證人簽名也是雙方同意，可見兩人均具有離婚之真意，離婚應屬有效。

一、二審法官都認為，雙方當時說好要讓阿正去美國取得綠卡，才協議假離婚，可見雙方都沒有離婚的真意，所以兩人離婚協議書無效，判兩造間之婚姻關係仍屬存在，仍可上訴。