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大陸 大陸焦點 特派現場

爺爺「餓著肚子」離世、家門被鎖死！　陸官媒五問西寧防疫

▲▼ 西寧疫情 。（圖／翻攝自微信公眾號）

▲西寧民眾的心聲 。（圖／翻攝自微信公眾號）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸青海西寧突然靜默，近日接連發生多起亂象，更傳出有老人餓著肚子離世、清潔員被封在公廁等。大陸官媒《人民日報》今（27）日發文「五問青海西寧」關注防疫亂象，當地政府承諾會及時解決群眾的困難和問題。

▲▼ 西寧疫情 。（圖／翻攝自微信公眾號）

▲對話截圖 。（圖／翻攝自微信公眾號）

一篇《今天繼續讓大家看到西寧網友的心聲》的文章受到巨大關注，其中一部分對話截圖顯示，該市民詢問有無「騎手」可以幫忙買饅頭、蛋糕，因為爺爺生病只能吃泡軟的食物，自己願意付雙倍的價格，不過並沒有求助成功。

該市民之後表示，自己的爺爺已經離世，還安慰起對方，「沒事沒事。親。不怪你，人老了，東西吃不下，只能吃點軟軟的流食，我們最內疚的就是讓我爺爺餓著肚子走」、「今天無助的。最後一面也沒見上」。

另外一位西寧打工人表示，自己睡醒就被封在家中，沒有食物，各種救助熱線都打不通，好不容易通了，對方讓自己忍一忍，「請問沒吃的食物我怎麼忍，一天兩天都可以，大人可以孩子可以嗎？第四次了，從來不正面解決民生問題，爆了32個陽性，卻封了上百個小區單元門」。

該名打工人最後說了一句、「很無奈無助，一個普通打工人的心碎了。」另外，還有學生被關到「精神狀態快出問題」，有人家門被上鎖、一天只啃半個玉米。菜價也是飆漲，一顆大白菜要49.31元（人民幣，下同，約新台幣220元）。

▼高價的大白菜 。（圖／翻攝自微信公眾號）

▲▼ 西寧疫情 。（圖／翻攝自微信公眾號）

各種亂象民怨沸騰，大陸官媒《人民日報》今日發表文章「五問青海西寧」，包括為什麼會出現買菜難、買菜貴、排隊時間久；如何保障保障居民「菜籃子」；如何暢通供給末梢最後一公里；如何平抑菜價；如何解決中高風險地區居民看病難的問題？

文章在每個問題上，寫下了官方的回應。西寧市商務局局長陳曉萍表示，由於供給終端蔬果店，因為存在散發疫情風險，被大量關停，造成供給端末梢不暢，所以不少地區出現買菜難等現象。

▲▼ 西寧疫情 。（圖／翻攝自微信公眾號）

▲▼大門被鎖死 。（圖／翻攝自微信公眾號）

▲▼ 西寧疫情 。（圖／翻攝自微信公眾號）

為此，西寧在青藏高原農副產品集散中心設立臨時蔬菜一級批發點；在城內四區，臨時設立批發市場；提升供應效率、開通了蔬菜直銷車；為居民小區點對點配送蔬菜包；及時安排救護車輛「點對點」轉送就診等。

西寧市有關負責人表示，設立了24小時專門求助平台，開設「民生訴求信息求助通道」等，「及時解決群眾的困難和問題。」

網友紛紛表示，「能問問鄭州不？」、「呼和浩特也是一樣的情況」、「不止是西寧」、「也問問今天某公眾號那篇寫上海某保供餐飲企業毛利率達到69%的文章，為啥不能看了？」、「疫情三年了，在物資保障方面還這麼拉垮啊」。

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