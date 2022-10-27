同時染RSV+流感恐成「超融合病毒」　羅一鈞：致病力仍待研究實證

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

有國外研究發現，同時感染RSV（呼吸道融合病毒）和流感，會出現超融合病毒，相關症狀會更嚴重。對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這算是新奇的發現，但還需要更多研究證實。

醫師姜冠宇在臉書指出，有一項研究發現呼吸道融合病毒（RSV）和A型流感病毒，居然會在被感染細胞內「異種雜交」，通常共同感染者，大多會症狀加重；這項研究由MRC-格拉斯哥大學病毒研究中心Dr. Joanne Haney領導的團隊發表，分別在Nature Briefing和英國衛報都有報導。

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羅一鈞表示，這研究是用體外細胞培養，用人工方式感染呼吸道融合病毒和流感，結果發現，當中有很少數特例有超融病毒顆粒，其中同時帶有呼吸道融合病毒和流感病毒的一些蛋白質，研究指出在同一個病毒裡，可能疑似已造成後續的傳播跟感染。

羅一鈞說，這樣的研究聽起來很新奇，超融合情形通常就是有病毒同時感染一個細胞，它再進行分裂後，在顆粒重組過程中，有可能包進同一細胞裡其他的病毒產物，這樣在感染醫學裡的確不算少見，是有可能發生。

不過羅一鈞也提到，這樣的狀況究竟在傳播途徑和傳播流行上扮演什麼角色，還需要後續動物實驗做佐證，進一步活體的研究可能有些倫理上考量，所以需要先看動物實驗後續研究是否能證實，這樣新的顆粒能夠造成後續傳播，還有致病力是不是確實比較強，這些都還不得而知，言之過早。

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